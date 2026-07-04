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Tour de France: Vingegaard premier maillot jaune après le succès de Visma dans le chrono
information fournie par AFP 04/07/2026 à 20:27

Le Danois Jonas Vingegaard premier maillot jaune de la 113e édition du Tour de France, le 4 juillet 2026 à Barcelone ( AFP / Loic VENANCE )

Le Danois Jonas Vingegaard premier maillot jaune de la 113e édition du Tour de France, le 4 juillet 2026 à Barcelone ( AFP / Loic VENANCE )

Le Danois Jonas Vingegaard endosse le premier maillot jaune de la 113e édition du Tour de France après la victoire de sa formation Visma-Lease a bike dans le contre-la-montre par équipes, samedi à Barcelone.

Grâce au finish de son leader, l'équipe néerlandaise a remporté le chrono avec 8 secondes d'avance sur la formation Netcompany Ineos emmenée par l'Italien Filippo Ganna, alors que le Français Kévin Vauquelin a crevé, et 12 secondes sur l'écurie UAE de Tadej Pogacar, le double vainqueur sortant.

Paul Seixas, qui a terminé comme la plupart des leaders seul le travail, a fini à 39 secondes avec son équipe Decathlon CMA CGM (6e place) lors de ce contre-la-montre où les temps étaient pris individuellement sur chaque coureur pour le classement général.

La Lidl-Trek de Juan Ayuso a terminé quatrième à 16 secondes, juste devant l'équipe Red Bull Bora, à 19 secondes, avec Remco Evenepoel qui a terminé seul, devant Florian Lipowitz.

Grâce à ce succès, Vingegaard retrouve le maillot jaune qu'il avait porté pour la dernière fois sur les Champs-Elysées à Paris après avoir gagné son deuxième et dernier Tour de France en juillet 2023.

Très affûté, le Danois s'est envolé dans la dernière bosse menant vers l'arrivée tracée devant le stade olympique, au sommet de la colline de Montjuic, après un parcours de 19,6 km avalé en seulement 21 minutes et 47 secondes.

L'équipe Visma avait déjà remporté le précédent contre-la-montre par équipes au programme du Tour, en 2019 à Bruxelles.

Samedi, elle a devancé Netcompany Ineos, qui était favori de ce chrono. Mais l'équipe britannique a dû changer de plans en cours de route après avoir perdu Kévin Vauquelin, qui était désigné leader et aurait pu prétendre au maillot jaune mais a crevé de la roue arrière à mi-parcours.

Paul Seixas a lui fait une solide impression dans la bosse finale où il a facilement lâché son coéquipier Matthew Riccitello pour mener son équipe à une belle cinquième place.

Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur sortant du Tour de France, à l'arrivée de la 1re étape disputée à Barcelone, le 4 juillet 2026 ( AFP / Loic VENANCE )

Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur sortant du Tour de France, à l'arrivée de la 1re étape disputée à Barcelone, le 4 juillet 2026 ( AFP / Loic VENANCE )

Pogacar aussi a paru très en jambes avec une ascension finale fulgurante où il a semé son lieutenant mexicain, Isaac del Toro, pour se consoler avec le maillot à pois de meilleur grimpeur, puisqu'il a réalisé le meilleur temps de cette montée finale.

Sport
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