L'Australie va obliger les services de diffusion en continu à investir au moins 10 % de leurs dépenses dans le contenu local

L'Australie va introduire des lois obligeant les plateformes de diffusion en continu à investir des sommes déterminées dans le contenu australien, a déclaré le gouvernement mardi.

Le gouvernement travailliste de centre-gauche exigera des plateformes qu'elles investissent au moins 10 % de leurs dépenses totales en Australie ou 7,5 % de leurs revenus dans de nouvelles séries australiennes, des contenus pour enfants, des documentaires et des programmes artistiques et éducatifs, ont déclaré le ministre des Arts, Tony Burke, et la ministre des Communications, Anika Wells, dans un communiqué.

* L'Australie dispose de quotas de contenu local pour la télévision en clair, mais pas pour les services de diffusion en continu tels que Netflix NFLX.O , Display+ DIS.N et Amazon

AMZN.O .

* "Depuis leur introduction en Australie, les services de streaming ont créé des émissions extraordinaires", a déclaré Tony Burke. "Cette obligation garantira que ces histoires - nos histoires - continuent d'être produites."

* Le projet d'instaurer des quotas de contenu local pour les services de diffusion en continu, principalement basés aux États-Unis, pourrait perturber les relations commerciales avec ce pays, ont rapporté les médias australiens.

* Le gouvernement n'a pas précisé comment les quotas - 10 % des dépenses ou 7,5 % des recettes - seraient calculés.