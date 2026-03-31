L'Australie va interdire les frais supplémentaires sur les cartes de paiement et réduire les frais bancaires

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(Remaniement complet, ajout des réponses des banques et des restaurants)

Les consommateurs australiens n'auront plus à payer de frais supplémentaires sur les paiements par carte après que la banque centrale du pays a annoncé qu'elle interdirait cette pratique largement désapprouvée car jugée inefficace et opaque.

Au terme d'un processus d'examen public de plusieurs mois, la Reserve Bank of Australia (RBA) a annoncé mardi qu'elle supprimerait, à partir du 1er octobre de cette année, les frais supplémentaires sur les cartes des réseaux désignés d'eftpos, Mastercard MA.N et Visa V.N .

La RBA a estimé que ce changement permettrait aux consommateurs d'économiser 1,6 milliard de dollars australiens par an, bien que certaines banques et entreprises aient prévenu qu'elles devraient récupérer l'argent perdu par d'autres moyens.

"La prévalence accrue des entreprises qui surtaxent toutes les cartes au même taux, les défis liés à l'application du cadre actuel de surtaxe et le fait que les consommateurs utilisent moins d'argent liquide ont réduit l'efficacité du régime de surtaxe", a déclaré la RBA dans un communiqué.

La RBA a également l'intention de plafonner les commissions d'interchange pour les cartes de crédit facturées par les banques à 0,3 % de la valeur de la transaction, contre 0,8 % actuellement. Cette mesure devrait permettre de réduire les coûts pour les entreprises d'environ 900 millions de dollars australiens par an, mais pourrait également affecter les revenus des banques.

American Express AXP.N a conclu un accord distinct avec la RBA, mais il fera partie d'un nouvel examen qui débutera à la mi-2026. Cet examen portera sur les réglementations relatives aux portefeuilles mobiles, aux réseaux de cartes tripartites, aux services "acheter maintenant, payer plus tard" et aux plateformes de commerce électronique.

Dans une enquête menée par la RBA auprès de 3 000 consommateurs australiens, environ trois quarts d'entre eux considèrent que les frais supplémentaires ne sont pas nécessaires et estiment qu'il faut y mettre un terme.

Toutefois, l'Australian Banking Association a fait valoir que les consommateurs pourraient désormais être confrontés à des frais de carte plus élevés, à des taux d'intérêt plus élevés et à des périodes sans intérêt plus courtes.

"L'expérience internationale montre que cette réduction de l'interchange ne diminuera pas les coûts pour les entreprises, mais fera simplement passer une plus grande partie des frais qu'elles paient dans les poches des sociétés multinationales de paiement et de technologie", a déclaré Simon Birmingham, directeur général de l'ABA, dans un communiqué.

Réagissant à l'annonce, l'Australian Restaurant & Cafe Association a déclaré que les changements obligeraient les entreprises à augmenter les prix des menus pour couvrir les frais des commerçants.