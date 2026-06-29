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L'Australie va accorder davantage de pouvoirs à l'autorité de régulation pour poursuivre les géants de la tech concernant l'interdiction des moins de 16 ans
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 07:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Australie présentera lundi au Parlement de nouvelles lois visant à renforcer l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans et à donner à son autorité de régulation d'Internet davantage de pouvoirs pour poursuivre en justice les géants de la technologie en cas de non-respect de la réglementation.

Cette initiative fait suite aux premières restrictions au monde entrées en vigueur en décembre, une politique suivie de près par de nombreux pays souhaitant s’en inspirer, car des éléments indiquent que les enfants sont toujours en mesure d’accéder à ces plateformes.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré qu’il y avait encore trop d’enfants sur les réseaux sociaux et que les entreprises technologiques ne faisaient pas assez d’efforts pour se conformer à la loi.

“Nous mettons aujourd’hui un terme aux manœuvres des entreprises de réseaux sociaux et nous renforçons les mesures que nous avons prises et que nous sommes prêts à prendre,” a-t-il déclaré aux journalistes à Canberra.

“Cet après-midi, nous présenterons un projet de loi qui va plus loin pour garantir que les entreprises de réseaux sociaux mettent tout en œuvre pour empêcher les enfants de moins de 16 ans d’accéder à leurs plateformes.”

L’autorité de régulation enquête sur d’éventuels manquements de la part de cinq plateformes: META.O (Facebook et Instagram) de Meta, Snapchat SNAP.N , TikTok et GOOGL.O (YouTube) de Google.

Meta, Google et Snapchat n’ont pas immédiatement réagi. TikTok a refusé de commenter.

M. Albanese a appelé la coalition conservatrice d’opposition à soutenir le projet de loi, soulignant que la politique initiale avait été adoptée avec le soutien des deux partis.

Les modifications, annoncées dimanche , doubleraient les amendes, les faisant passer de 49,5 millions de dollars australiens à 99 millions de dollars australiens (68,2 millions de dollars).

Elles confèrent également au commissaire à la cybersécurité le pouvoir d’exiger la communication de documents tels que les procès-verbaux des conseils d’administration et les e-mails internes, afin de garantir que les poursuites judiciaires engagées contre les plateformes qui ne se conforment pas à la loi soient “aussi solides que possible,” a déclaré la ministre des Communications, Anika Wells.

“Mon message aux géants de la tech est le suivant: nous n’allons pas nous arrêter là. Chaque effort que vous déploiez pour contrecarrer ces lois se heurtera à nos efforts pour faire en sorte que ces lois soient appliquées,” a-t-elle déclaré.

“Si le commissaire à la cybersécurité constate que des entreprises ne font pas tout ce qui est en leur pouvoir pour se conformer à la réglementation, elles seront soumises à toute la rigueur de la loi.”

(1 $ = 1,4518 dollar australien)

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