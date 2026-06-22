L'Australie signale un deuxième cas de grippe aviaire H5N1 chez un oiseau migrateur

L'Australie a signalé lundi un deuxième cas de grippe aviaire hautement pathogène H5N1 en Australie-Occidentale, après avoir confirmé un premier cas ce week-end, alors que le gouvernement s'est engagé à freiner la propagation du virus.

Un oiseau marin migrateur, le pétrel géant du Nord, découvert malade sur une plage isolée, a été testé positif, a déclaré la ministre de l’Agriculture, Julie Collins, après la détection, samedi, d’un cas chez un labbe brun. Les deux oiseaux ont été retrouvés près de la ville côtière d’Esperance, à environ 570 km au sud-est de Perth, la capitale de l’État.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec les filières de la volaille, de la viande et des œufs pour faire tout ce qui est en notre pouvoir afin d'améliorer la biosécurité et d'empêcher le virus de pénétrer dans les systèmes de production", a déclaré Julie Collins.

"Pourrons-nous maintenir cela indéfiniment ? Nous n'avons pas la réponse, c'est une question hypothétique", a-t-elle ajouté.

Si les cas de contamination humaine restent peu fréquents, la propagation mondiale de la grippe aviaire a affecté de nombreux élevages, perturbé les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les prix alimentaires ces dernières années.

Jusqu'à présent, l'Australie était le seul continent sans cas confirmé, bien que le virus ait été détecté fin 2025 sur le territoire subantarctique de l’île Heard.

Dans le cadre de ses efforts pour lutter contre la grippe aviaire, l’Australie a renforcé la biosécurité dans les exploitations agricoles, intensifié les tests sur les oiseaux de rivage, vacciné les espèces vulnérables et mené des simulations d’intervention.

Le producteur de volaille Inghams ING.AX a annoncé la mise en confinement, à titre préventif, de l'ensemble de ses élevages et sites de transformation en Australie-Occidentale.

"Aucune détection n'a été signalée dans les élevages commerciaux, ce qui inclut les opérations d'Inghams et sa chaîne d'approvisionnement", a précisé le groupe dans un communiqué.

(Reportage Christine Chen et Renju Jose, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)