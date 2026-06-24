L’Australie renforce la surveillance après un nouveau cas de grippe aviaire H5N1

Les autorités australiennes ont intensifié mercredi la surveillance et les tests sur la faune sauvage et le bétail après qu'un deuxième État du pays a signalé un cas de grippe aviaire hautement pathogène H5N1.

Le Premier ministre d'Australie-Méridionale, Peter Malinauskas, a indiqué qu’un oiseau migrateur avait été testé positif au virus, quelques jours après la confirmation des deux premiers cas du pays près d'Esperance, en Australie-Occidentale.

La ministre de l'Agriculture, Julie Collins, a assuré qu'il n’existait actuellement aucun risque pour la santé humaine.

"La viande de poulet et les œufs, préparés normalement, peuvent être consommés sans danger", a-t-elle déclaré.

Une surveillance au sol et des inspections par drone sont menés sur les sites de reproduction d’otaries le long des côtes ouest et extrême ouest de l’Australie-Méridionale, tandis que la fréquence des tests a été renforcée dans les zones à risque.

L’Australie-Occidentale a indiqué mercredi s’attendre à confirmer un troisième cas après l’analyse de 11 échantillons, à la suite de dizaines de signalements d’oiseaux malades ou morts.

Les cas confirmés ont conduit la Papouasie–Nouvelle-Guinée à suspendre brièvement les importations de volailles australiennes. Julie Collins a toutefois précisé que ces restrictions avaient été levées, sous certaines conditions.

Alors que la viande de volaille australienne est principalement destinée à la consommation locale, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est le premier marché d’exportation de l’Australie, avec des achats s’élevant à 44 millions de dollars australiens (26,74 millions d'euros) en 2023.

Jusqu'à présent, l'Australie était le seul continent sans cas confirmé, bien que le virus ait été détecté fin 2025 sur le territoire subantarctique de l’île Heard.

Si les cas de contamination humaine restent peu fréquents, la propagation mondiale de la grippe aviaire a affecté de nombreux élevages, perturbé les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les prix alimentaires ces dernières années.

Dans le cadre de ses efforts pour lutter contre la grippe aviaire, l’Australie a renforcé la biosécurité dans les exploitations agricoles, intensifié les tests sur les oiseaux de rivage, vacciné les espèces vulnérables et mené des simulations d’intervention.

(Reportage Renju Jose et Christine Chen, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)