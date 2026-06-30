L'Australie poursuit une filiale d'Amazon pour une violation présumée liée aux publicités diffusées sur Prime Video

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'autorité australienne de la concurrence poursuit en justice la filiale locale d'Amazon

* L'ACCC accuse la filiale d'Amazon d'avoir utilisé des clauses contractuelles abusives pour Prime Video

* L'ACCC demande des déclarations, des sanctions et d'autres mesures

(Mise à jour avec des détails supplémentaires aux paragraphes 3 et 8, et la réponse d'Amazon Australie au paragraphe 7)

L'autorité australienne de la concurrence a annoncé mardi avoir saisi la justice contre la filiale australienne d' AMZN.O , en reprochant à ses contrats d'abonnement Prime de contenir des clauses abusives permettant à l'entreprise d'ajouter de la publicité sur sa plateforme de streaming vidéo.

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a allégué qu’entre novembre 2023 et août 2025, Amazon Australie avait utilisé des clauses contractuelles abusives dans le cadre de Prime Video pour imposer des modifications défavorables à plus d’un million d’abonnés annuels sans leur offrir de compensation.

“Nous affirmons qu’Amazon AU a inclus plusieurs clauses abusives dans ses contrats avec les abonnés annuels australiens à Prime, puis s’est appuyée sur certaines de ces clauses pour introduire des publicités sur Amazon Prime Video”, a déclaré Gina Cass-Gottlieb, présidente de l’ACCC.

À partir de juillet 2024, les abonnés souhaitant continuer à bénéficier d’un service de streaming sans publicité devaient payer un supplément de 2,99 dollars australiens par mois. Et ce, alors que les abonnés annuels avaient déjà versé 79 dollars australiens (54,40 dollars américains) à l’avance pour ce service, a ajouté l’ACCC dans son communiqué.

L’autorité de régulation a également allégué qu’Amazon.com Services LLC était sciemment impliquée dans les agissements de sa filiale australienne, précisant que cette première société avait participé à la rédaction des contrats australiens contenant ces clauses.

L’ACCC demande des déclarations, des sanctions, des mesures de réparation en faveur des consommateurs, le remboursement des frais et d’autres ordonnances.

Dans une réponse envoyée par e-mail à Reuters, un porte-parole d’Amazon Australie a déclaré que l’entreprise “examinait en détail la plainte déposée par l’ACCC” et qu’elle avait coopéré avec l’autorité de régulation tout au long de l’enquête.

L’ACCC a enquêté sur les contrats de la filiale locale d’Amazon après avoir reçu des signalements de consommateurs concernant l’introduction de publicités sur Prime Video en 2024, selon son communiqué.

(1 dollar américain = 1,4522 dollars australiens)