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L'Australie-Occidentale s'oppose à un éventuel rachat de Woodside Energy par Exxon
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Helen Clark

Le gouvernement de l'Australie-Occidentale chercherait à bloquer toute acquisition de Woodside Energy WDS.AX qui impliquerait le déménagement de son siège social, a déclaré dimanche le Premier ministre de l'État, Roger Cook.

Woodside, dont le siège social est situé à Perth depuis les années 1990, a été le fer de lance du développement de l'industrie australienne du gaz naturel liquéfié.

Le géant américain de l'énergie ExxonMobil XOM.N envisage plusieurs cibles, dont Woodside, bien qu'il ait indiqué que les discussions internes en étaient encore à un stade précoce, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Un porte-parole de Woodside a refusé de commenter. Exxon en Australie n'a pas répondu à une demande de commentaires.

« Le gouvernement de l'Australie-Occidentale se battra avec acharnement pour que Woodside reste en Australie-Occidentale », a déclaré M. Cook dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters dimanche.

« Des intérêts étrangers ont déjà cherché à acquérir Woodside par le passé et les raisons pour lesquelles ces tentatives ont échoué n'ont pas changé. »

En fin de compte, la décision revient au gouvernement national à Canberra, par l'intermédiaire du Comité d'examen des investissements étrangers, supervisé par le ministre des Finances.

Cependant, le gouvernement de l’Australie-Occidentale s’était opposé avec succès, pour des raisons d’intérêt national, à une tentative de rachat en 2001 par Shell SHEL.L , qui était à l’époque un actionnaire important de Woodside. La première annonce d’un intérêt de rachat depuis cette tentative avortée a fait grimper les actions de Woodside de 8,35 % lors de leur cotation secondaire aux États-Unis vendredi.

Exxon est présent depuis longtemps dans le secteur gazier australien, principalement sur la côte est, où Woodside est son partenaire. Il détient également 25 % du projet Gorgon LNG en Australie-Occidentale, exploité par Chevron CVX.N .

Le rachat de Woodside permettrait au géant américain d’étendre sa présence dans le secteur du GNL et d’accéder plus facilement aux marchés asiatiques à forte demande. Woodside souhaite développer Browse , le plus grand gisement de gaz inexploité d'Australie, pour l'acheminer vers l'usine de GNL de North West Shelf, qu'elle exploite également, dans le cadre d'un projet estimé à 35 milliards de dollars. Vendredi, Woodside a devancé la vente de la participation de 10,67 % détenue par PetroChina 601857.SS dans le gisement de gaz de Browse à la société japonaise Inpex 1605.T , ce qui confère à la société australienne une participation de près de 42 % dans le projet qu’elle exploite.

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