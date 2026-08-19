L'Australie obtient de Roblox un engagement en matière de sécurité des enfants, exécutoire par voie judiciaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité australienne de régulation d'Internet a obtenu de Roblox un engagement exécutoire devant les tribunaux visant à renforcer les mesures de protection contre la séduction en ligne et l'exploitation sexuelle, après que des tests ont révélé que des adultes inconnus pouvaient toujours entrer en contact avec des enfants malgré les mesures de sécurité mises en place par la plus grande plateforme de jeux vidéo au monde.

Cet accord marque une victoire progressive pour le commissaire à la sécurité en ligne (eSafety Commissioner), qui s'efforce d'utiliser ses pouvoirs d'exécution pour obliger les plateformes en ligne à se conformer aux règles australiennes très strictes en matière de sécurité des enfants, notamment l'interdiction historique des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 16 ans.

L’eSafety a déclaré jeudi que ses tests avaient révélé que des adultes pouvaient envoyer des demandes de connexion à de jeunes enfants australiens sur Roblox RBLX.N sans le consentement parental, tandis que les enfants et les adultes pouvaient interagir sur des forums en dehors des jeux sans l’accord des parents. Les connexions, profils et autres informations des enfants étaient également visibles par les autres utilisateurs.

L’autorité de régulation a accordé trois mois à Roblox pour mettre en place des mesures, notamment pour empêcher les adultes de contacter des enfants qu’ils ne connaissent pas sans le consentement parental, pour rendre les comptes des enfants privés par défaut et pour améliorer les systèmes de signalement des plaintes et d’information des utilisateurs sur les résultats.

L'entreprise, dont le siège social se trouve à San Mateo, en Californie, doit également faire appel à un auditeur tiers indépendant pour évaluer l'efficacité de ses mesures de sécurité, y compris sa technologie d'estimation de l'âge. eSafety a indiqué que c'était la première fois qu'elle exigeait un audit de sécurité externe de la part d'une entreprise technologique.

“Roblox ne peut pas noter ses propres devoirs”, a déclaré la commissaire d’eSafety, Julie Inman Grant, dans un communiqué.

Si Roblox ne respecte pas cet engagement, eSafety peut saisir la Cour fédérale pour obtenir une ordonnance obligeant l’entreprise à s’y conformer, ainsi que demander d’autres mesures, a ajouté l’autorité de régulation.

Un porte-parole de Roblox a déclaré que la plateforme avait “tenu les engagements pris auprès d’eSafety au cours des 12 derniers mois et (nous) continuerons à œuvrer à la réalisation de notre objectif commun: assurer la sécurité des enfants australiens en ligne”.