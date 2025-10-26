L'Australie intente une action en justice contre Microsoft, qui aurait induit en erreur 2,7 millions de clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité australienne de surveillance de la concurrence a déclaré lundi qu'elle avait engagé une procédure devant la Cour fédérale contre Microsoft Australia et sa société mère Microsoft Corp MSFT.O pour avoir prétendument induit en erreur environ 2,7 millions de clients australiens.

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) allègue que l'entreprise a trompé les clients sur les options d'abonnement et les augmentations de prix, après avoir intégré son assistant IA, Copilot, dans les plans Microsoft 365.