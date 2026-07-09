L'Australie et l'Inde concluent un accord sur les exportations d'uranium lors de la visite de Modi

(Répétition pour enlever une phrase superflue)

L'Australie et l'Inde ont conclu jeudi un accord portant sur l'exportation d'uranium australien vers l'Inde à des fins d'utilisation dans le secteur de l'énergie nucléaire, tout en convenant d'approfondir leur coopération dans les domaines des énergies renouvelables, des minéraux stratégiques et de l'hydrogène vert.

L'Inde lorgne depuis longtemps sur les réserves d’uranium australiennes pour l’aider à atteindre son objectif de 100 gigawatts de capacité nucléaire d’ici 2047, tandis que l’Australie cherche à diversifier ses échanges commerciaux afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, son premier partenaire.

"L’Australie et l’Inde sont des partenaires proches et des amis encore plus proches", a déclaré jeudi le Premier ministre australien Anthony Albanese aux journalistes à Melbourne, après avoir finalisé l’accord avec le Premier ministre indien Narendra Modi, en visite dans le pays.

"Cet accord facilite les exportations d’uranium australien vers l’Inde afin de contribuer à accroître la part des capacités de production d’électricité issues de sources non fossiles, offrant ainsi un marché supplémentaire au secteur australien des ressources naturelles", a-t-il ajouté.

Aucun détail concernant le volume, la valeur ou le calendrier des exportations n’était disponible dans l’immédiat.

Bien que les deux pays aient conclu un pacte de coopération nucléaire en 2014, les exportations d’uranium ont été limitées en raison des craintes qu’elles ne soient détournées vers le programme d'armement nucléaire indien.

Le nouvel accord garantit que le combustible nucléaire sera utilisé exclusivement à des fins pacifiques.

Narendra Modi a déclaré jeudi que la technologie, les capitaux et les ressources de l’Australie pourraient contribuer à accélérer la transition énergétique de l’Inde.

"Nous disposons d’opportunités historiques de coopérer dans le domaine de la production d’aluminium à faible empreinte carbone", a déclaré le Premier ministre indien, tout en exhortant les milieux d’affaires australiens à investir à long terme dans les projets indiens d’infrastructures routières, portuaires, ferroviaires et urbaines.

Le plus grand fonds de pension australien, AustralianSuper, a annoncé jeudi qu’il allait investir 500 millions de dollars australiens (303 millions d'euros) supplémentaires dans le Fonds national indien d’investissement et d’infrastructures.

L’Inde est le cinquième partenaire commercial de l’Australie après la Chine, le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud, tandis qu’environ un million de personnes en Australie se déclarent d’origine indienne, sur une population totale de 28 millions d’habitants.

(Melanie Burton à Melbourne, Renju Jose à Sydney et Hritam Mukherjee à New Delhi, version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)