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L'Australie envisage d'interdire l'utilisation des lunettes connectées dans les bâtiments publics
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 14:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Christine Chen

L'Australie envisage d'interdire l'utilisation de lunettes connectées équipées d'une caméra sur les lieux de travail de la fonction publique pour des raisons de confidentialité et de sécurité, dans ce qui pourrait être, selon elle, la première interdiction de ce type.

Le gouvernement organisera par ailleurs une table ronde réunissant les plus grands employeurs du pays, notamment Microsoft MSFT.O , la Commonwealth Bank CBA.AX , l'opérateur de télécommunications Telstra TLS.AX et la société énergétique AGL AGL.AX , dans le cadre d'une consultation sur un ensemble de lignes directrices relatives à l'intelligence artificielle sur le lieu de travail.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré qu’il était important que l’Australie, qui est devenue l’année dernière le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux adolescents, mette en place « les protections adéquates à mesure que la technologie évolue ».

« Je suis fier que l’Australie établisse la norme mondiale en matière de sécurité numérique », a-t-il déclaré jeudi dans un communiqué.

Si les lunettes connectées ont été saluées par certaines catégories de la population, telles que les personnes malvoyantes, des inquiétudes croissantes se font entendre partout dans le monde quant au fait que ces appareils puissent être utilisés pour filmer ou photographier des personnes à leur insu.

Oslo, la capitale de la Norvège, a interdit ces lunettes dans les écoles le mois dernier, et le gouvernement fédéral envisage de réglementer leur utilisation.

L’Angleterre et le Pays de Galles ont interdit l’utilisation des lunettes connectées Meta META.O dans les tribunaux.

Katy Gallagher, ministre australienne de la Fonction publique, a déclaré avoir demandé l’avis de la Commission de la fonction publique afin de déterminer si les lunettes connectées capables d’enregistrer devaient être interdites sur les lieux de travail gouvernementaux.

« Les lunettes connectées peuvent soulever des préoccupations légitimes en matière de vie privée et de sécurité, notamment en raison de leur capacité à enregistrer et à capturer des informations, et nous avons besoin de directives claires et cohérentes à l’intention des fonctionnaires », a-t-elle déclaré.

Les entreprises commercialisant des lunettes connectées font également face à des poursuites judiciaires émanant du secteur privé. Une association allemande de défense des droits a déposé une plainte pénale contre Meta et d’autres acteurs impliqués dans la vente des appareils Meta, en invoquant la législation sur la protection de la vie privée.

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