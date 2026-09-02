L'Australie donne un feu vert conditionnel au rachat de Kenvue par Kimberly-Clark

L'ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) indique avoir donné son feu vert à l'acquisition de Kenvue par Kimberly-Clark, sous réserve de la cession par ce dernier des marques de soins menstruels Carefree et Stayfree de Kenvue en Australie à un acheteur approuvé par l'ACCC.

Kimberly-Clark et Kenvue fournissent toutes deux des produits de soins menstruels en Australie. Kimberly-Clark fournit des tampons, des serviettes hygiéniques et des protège-slips sous la marque U by Kotex, tandis que Kenvue fournit ces produits sous les marques Carefree et Stayfree.

"Nous considérons que, sans la cession des marques Carefree et Stayfree, cette acquisition pourrait réduire considérablement la concurrence dans l'offre de produits menstruels en Australie", a déclaré Philip Williams, commissaire de l'ACCC.

Kimberly-Clark et Kenvue sont deux des trois principaux fournisseurs de produits menstruels en Australie. Le troisième, Essity, fournit les marques Libra et TOM Organic. Sans les conditions de cession, l'acquisition de Kenvue par Kimberly-Clark aurait réduit le nombre de fournisseurs majeurs de trois à deux.

Pour mémoire, c'est en novembre 2025 que Kimberly-Clark a annoncé un accord pour acquérir le groupe de santé grand public Kenvue, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions valorisant Kenvue à une valeur d'entreprise d'environ 48,7 MdsUSD.