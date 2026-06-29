L'Australie confère à son autorité de régulation davantage de pouvoirs pour poursuivre les géants de la tech au sujet de l'interdiction visant les moins de 16 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le gouvernement présente au Parlement un projet de loi visant à renforcer l'interdiction des réseaux sociaux

* Le commissaire à la sécurité en ligne se verra attribuer davantage de pouvoirs en matière de collecte d'informations

* L'Australie mène une enquête sur cinq plateformes pour non-respect de la réglementation

(Ajout des commentaires de Wells au Parlement aux paragraphes 12 et 13, et des réactions aux paragraphes 14 à 16)

L'Australie a présenté lundi au Parlement un nouveau projet de loi visant à renforcer l'application de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans et à donner à son autorité de régulation d'Internet davantage de pouvoirs pour poursuivre en justice les géants de la technologie en cas de non-respect de la réglementation.

Cette initiative intervient alors que des éléments indiquent que les enfants sont toujours en mesure d’accéder à ces plateformes six mois après l’entrée en vigueur, en décembre, de ces restrictions inédites au monde.

La mise en œuvre et l’application de cette interdiction par l’Australie sont suivies de près par des dizaines de pays qui ont adopté ou se sont engagés à adopter leurs propres lois de ce type.

« ENCORE TROP D'ENFANTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX », DÉCLARE LE PREMIER MINISTRE

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré qu’il y avait encore trop d’enfants sur les réseaux sociaux et que les entreprises technologiques ne faisaient pas assez d’efforts pour se conformer à l’interdiction.

« Nous mettons aujourd’hui un terme aux manœuvres des entreprises de réseaux sociaux et nous renforçons les mesures que nous avons prises et que nous sommes prêts à prendre », a-t-il déclaré aux journalistes à Canberra.

« Cet après-midi, nous présenterons un projet de loi qui va plus loin pour garantir que les entreprises de réseaux sociaux fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher les enfants de moins de 16 ans d’accéder à leurs plateformes. »

L’autorité de régulation d’Internet, eSafety, enquête actuellement sur d’éventuels manquements de la part de cinq plateformes: Facebook et Instagram de Meta ( META.O ), Snapchat ( SNAP.N ), TikTok et YouTube de Google ( GOOGL.O ).

Meta, Google et Snapchat n’ont pas immédiatement réagi. TikTok a refusé de commenter.

M. Albanese a appelé la Coalition, dans l’opposition, à soutenir le projet de loi, soulignant que la politique initiale avait été adoptée avec le soutien des deux partis.

Les modifications, annoncées samedi , doubleraient les sanctions maximales, les faisant passer de 49,5 millions de dollars australiens à 99 millions de dollars australiens (68,2 millions de dollars).

Elles confèrent également au commissaire à la cybersécurité le pouvoir d’exiger la communication de documents tels que les procès-verbaux des conseils d’administration et les e-mails internes, afin de garantir que les poursuites judiciaires engagées contre les plateformes qui ne se conforment pas à la loi soient « aussi solides que possible », a déclaré la ministre des Communications, Anika Wells.

«DES MANŒUVRES DÉLOYALES » UTILISÉES POUR CONTOURNER L’INTERDICTION, SELON LA MINISTRE

En présentant le projet de loi au Parlement, Mme Wells a accusé les entreprises de ne pas se conformer délibérément à la réglementation et d’utiliser des « coups bas » pour contourner l’interdiction.

« Aujourd’hui, l’Australie envoie un message à ces entreprises: nous voyons ce que vous faites, nous ne sommes pas là pour jouer au chat et à la souris. Si vous voulez exercer vos activités en Australie, vous devrez vous conformer aux lois australiennes. Et si vous ne le faites pas, vous en subirez les conséquences», a-t-elle déclaré.

Bill Wright, un habitant de Sydney, s’est dit satisfait que le gouvernement prenne davantage de mesures pour responsabiliser les entreprises de réseaux sociaux.

« Nous sommes peut-être à l’avant-garde mondiale dans certains domaines en matière de résolution de problèmes, mais il est évident qu’il nous reste encore beaucoup à faire », a-t-il déclaré.

« Les amendes que nous allons tenter d’infliger aux entreprises qui ne respectent pas les règles risquent de ne pas suffire. »

La nouvelle législation doit être approuvée par le Parlement avant d’entrer en vigueur.

(1 $ = 1,4518 dollar australien)