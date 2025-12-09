L'Australie commande un drone Ghost Bat opérationnel pour l'armée après un essai d'armement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Australie a annoncé mardi qu'elle avait conclu un contrat de 1,4 milliard de dollars australiens (930 millions de dollars) avec Boeing Defence Australia pour six drones Ghost Bat opérationnels pour les forces de défense australiennes, après avoir effectué le premier test d'armement réel sur une cible aérienne. L'annonce a coïncidé avec des discussions entre les ministres australiens et américains de la défense et des affaires étrangères à Washington, au cours desquelles les alliés en matière de sécurité ont convenu de la production et de l'entretien conjoints de missiles de croisière hypersoniques en Australie, ainsi que d'une augmentation des rotations d'avions bombardiers américains.

Les États-Unis font pression sur leur allié indo-pacifique pour qu'il augmente ses dépenses de défense.

Le Ghost Bat ou MQ-28A est le premier avion militaire conçu en Australie depuis plus de 50 ans. Il peut voler en partenariat avec des avions de surveillance et de combat avec équipage sur une distance de plus de 3 700 km (2 300 miles).

Le ministre de la défense, Richard Marles, a déclaré mardi que le Ghost Bat avait récemment testé un missile air-air AIM-120 contre une cible aérienne, ce qui démontrait son "potentiel croissant pour fournir une capacité opérationnelle à l'armée de l'air royale australienne".

L'Australie a déjà déclaré qu'elle dépenserait 10 milliards de dollars australiens en drones au cours de la prochaine décennie. M. Marles a déclaré à la presse à Washington, après avoir rencontré le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, et le secrétaire d'État, Marco Rubio, que davantage d'infrastructures seraient construites dans le nord de l'Australie afin de soutenir l'augmentation des rotations d'avions militaires américains.

"Cela comprend des avions de chasse, des bombardiers et des avions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, et cela s'ajoute aux rotations existantes qui ont lieu en ce moment même", a-t-il déclaré.

Les deux pays se sont également mis d'accord sur "le prépositionnement d'importants moyens américains en Australie", notamment des avions Osprey utilisés par le corps des Marines des États-Unis.

En octobre, l'Australie a déclaré qu'elle dépenserait 1,7 milliard de dollars australiens pour une flotte de véhicules sous-marins autonomes Ghost Shark, développés par ses forces de défense et la start-up américaine Anduril Industries.

Les forces de défense australiennes ont déjà indiqué qu'elles souhaitaient intégrer des technologies autonomes pour défendre un vaste littoral et jusqu'à 3 millions de kilomètres carrés (1,2 million de miles carrés) d'océan septentrional.

(1 dollar = 1,5099 dollar australien)