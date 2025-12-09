 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 690,62
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Australie commande un drone Ghost Bat opérationnel pour l'armée après un essai d'armement
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 04:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Australie a annoncé mardi qu'elle avait conclu un contrat de 1,4 milliard de dollars australiens (930 millions de dollars) avec Boeing Defence Australia pour six drones Ghost Bat opérationnels pour les forces de défense australiennes, après avoir effectué le premier test d'armement réel sur une cible aérienne. L'annonce a coïncidé avec des discussions entre les ministres australiens et américains de la défense et des affaires étrangères à Washington, au cours desquelles les alliés en matière de sécurité ont convenu de la production et de l'entretien conjoints de missiles de croisière hypersoniques en Australie, ainsi que d'une augmentation des rotations d'avions bombardiers américains.

Les États-Unis font pression sur leur allié indo-pacifique pour qu'il augmente ses dépenses de défense.

Le Ghost Bat ou MQ-28A est le premier avion militaire conçu en Australie depuis plus de 50 ans. Il peut voler en partenariat avec des avions de surveillance et de combat avec équipage sur une distance de plus de 3 700 km (2 300 miles).

Le ministre de la défense, Richard Marles, a déclaré mardi que le Ghost Bat avait récemment testé un missile air-air AIM-120 contre une cible aérienne, ce qui démontrait son "potentiel croissant pour fournir une capacité opérationnelle à l'armée de l'air royale australienne".

L'Australie a déjà déclaré qu'elle dépenserait 10 milliards de dollars australiens en drones au cours de la prochaine décennie. M. Marles a déclaré à la presse à Washington, après avoir rencontré le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, et le secrétaire d'État, Marco Rubio, que davantage d'infrastructures seraient construites dans le nord de l'Australie afin de soutenir l'augmentation des rotations d'avions militaires américains.

"Cela comprend des avions de chasse, des bombardiers et des avions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, et cela s'ajoute aux rotations existantes qui ont lieu en ce moment même", a-t-il déclaré.

Les deux pays se sont également mis d'accord sur "le prépositionnement d'importants moyens américains en Australie", notamment des avions Osprey utilisés par le corps des Marines des États-Unis.

En octobre, l'Australie a déclaré qu'elle dépenserait 1,7 milliard de dollars australiens pour une flotte de véhicules sous-marins autonomes Ghost Shark, développés par ses forces de défense et la start-up américaine Anduril Industries.

Les forces de défense australiennes ont déjà indiqué qu'elles souhaitaient intégrer des technologies autonomes pour défendre un vaste littoral et jusqu'à 3 millions de kilomètres carrés (1,2 million de miles carrés) d'océan septentrional.

(1 dollar = 1,5099 dollar australien)

Valeurs associées

BOEING CO
206,340 USD NYSE +2,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Thaïlandais évacués, dans la province de Buriram, le 8 décembre 2025. ( THAI NEWS PIX / Sarot Meksophawannakul )
    Les affrontements frontaliers se poursuivent entre la Thaïlande et le Cambodge
    information fournie par AFP 09.12.2025 05:11 

    Malgré les appels internationaux à la désescalade, les affrontements se poursuivent mardi à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, qui a fait état d'un nouveau bilan de sept victimes civiles. Les deux pays voisins d'Asie du Sud-Est s'accusent mutuellement ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 08/12/2025
    Top 5 IA du 08/12/2025
    information fournie par Libertify 09.12.2025 05:00 

    Au programme ce matin : BNP Paribas , Capgemini , L'Oréal , Tesla , Worldline . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • La Haute Cour régionale de Francfort, en Alemagne, le 15 juin 2020 ( AFP / THOMAS KIENZLE )
    Allemagne: trois hommes jugés pour espionnage au profit de Moscou
    information fournie par AFP 09.12.2025 04:23 

    La justice allemande juge à partir de mardi trois hommes, un Russe, un Ukrainien et un Arménien, soupçonnés d'avoir espionné pour le compte de Moscou un ancien soldat ukrainien en vue d'un éventuel assassinat. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en ... Lire la suite

  • Un avertissement indiquant "Tsunami ! Courez !" (en haut) et "Alerte au tsunami émise pour la côte Pacifique du centre de Hokkaido" s'affiche sur un écran de télévision à Sapporo, au Japon, le 9 décembre 2025 ( AFP / GREG BAKER )
    Japon: au moins 30 blessés après un fort séisme et un tsunami
    information fournie par AFP 09.12.2025 03:35 

    Un fort séisme qui a frappé dans la nuit de lundi à mardi le nord du Japon, où des vagues de tsunami de 70 cm ont été enregistrées, a fait au moins 30 blessés, a indiqué mardi la Première ministre, Sanae Takaichi. L'agence météorologique japonaise (JMA) a prévenu ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank