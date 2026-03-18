L'audience télévisuelle des Oscars a diminué de 9 % aux États-Unis par rapport à l'année dernière

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(Des rediffusions sans changement)

La cérémonie des Oscars a attiré 17,9 millions de téléspectateurs américains, soit une baisse de 9 % par rapport à l'année précédente et le chiffre le plus bas depuis 2022, selon les données de Nielsen publiées par le diffuseur ABC mardi.

Le chiffre pour le spectacle de dimanche **a reflété** le visionnage sur ABC et sur le service de streaming Hulu. Les deux appartiennent à Walt Disney DIS.N . Hollywood a décerné le prix du meilleur film au thriller sombrement comique "Une bataille après l'autre" au cours de la cérémonie qui a duré plus de trois heures. L'humoriste Conan O'Brien a animé la cérémonie pour la deuxième année consécutive.

L'audience des cérémonies de remise de prix est en baisse depuis des années, les téléspectateurs s'étant tournés vers la diffusion en continu et les médias sociaux.

ABC a déclaré que les impressions sociales pour les Oscars ont augmenté de 42 % cette année par rapport à 2025, pour atteindre plus de 184 millions.

La plus forte audience de la cérémonie des Oscars a été enregistrée en 1998, lorsque le film Titanic a remporté les honneurs. Cette année-là, plus de 57 millions de personnes ont regardé la cérémonie.

En 2021, lors de la pandémie de COVID-19, l'audience des Oscars a atteint son niveau le plus bas avec 10,5 millions de téléspectateurs. La cérémonie des Oscars passera d'ABC à YouTube GOOGL.O en 2029.