L'audience portant sur le plan de sauvetage du distributeur Casino renvoyée au 13 novembre

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La Cour d'appel de Paris, qui devait examiner mercredi le plan de sauvetage du distributeur Casino à la demande des salariés, a renvoyé l'audience au 13 novembre, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

Ce nouveau renvoi ne remet pas en cause l'accord annoncé fin juin entre la nouvelle direction et le comité social et économique central (CSEC), qui est désormais "signé", ont assuré devant la cour les avocats des deux parties.

L'"accord de principe" trouvé alors que les salariés du distributeur avaient attaqué en justice le plan de sauvegarde accélérée tel qu'adopté par le Tribunal de commerce de Paris porte notamment sur l'indemnisation dite supra-légale et sur les congés de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi annoncé fin avril. Ce plan pourrait concerner plus de 3.000 postes, selon les syndicats.

Les avocats de Casino (Monoprix, Franprix, CDiscount, Naturalia) et des salariés ont expliqué devant la cour avoir prévu de se réunir lundi pour "finaliser le protocole", sollicitant ainsi un "dernier renvoi" de l'audience, fixée dans trois semaines.

Casino employait encore fin 2022 quelque 200.000 personnes dans le monde, dont 50.000 en France, avant de multiplier les cessions. Ses effectifs sont passés sous les 30.000 salariés avant même le PSE en cours de discussion.

La chute de Casino a été précipitée par son endettement devenu insoutenable. Le sauvetage est passé par une reprise par un consortium emmené par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Les salariés estimaient que le plan validé par la justice ne respectait pas "le droit des procédures collectives" ni "les intérêts des salariés".