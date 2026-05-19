L'audience de la NTSB se penche sur une pièce fissurée déterminante dans le cadre de l'enquête sur l'accident mortel d'un avion-cargo dans le Kentucky

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Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) examine ce mardi des rapports faisant état de fissures sur une pièce essentielle, dans le cadre d'une audience de deux jours consacrée à l'accident mortel d'un avion-cargo MD-11 d' UPS.N UPS, survenu en novembre dans le Kentucky et qui a coûté la vie à 15 personnes.

En janvier, le NTSB a déclaré qu'une pièce fissurée sur l'avion accidenté avait été signalée dans une lettre de service de Boeing BA.N plus de dix ans auparavant. Le NTSB a indiqué que son enquête avait révélé des fissures de fatigue dans une structure de support du pylône gauche reliant l'aile au moteur de l'avion, connue sous le nom de "bague de roulement".