L'attaque par ransomware de DaVita a touché 2,7 millions de personnes, selon le site web du ministère américain de la santé
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 00:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur la cyberattaque aux paragraphes 2, 5 et 6)

Une attaque par ransomware qui a crypté certains éléments du réseau de l'entreprise de dialyse DaVita

DVA.N a touché 2,7 millions de personnes, selon le site web du ministère américain de la santé.

L'entreprise avait révélé en avril qu'elle avait été victime d'une cyberattaque. À l'époque, elle avait déclaré qu'elle continuerait à fournir des soins aux patients pendant qu'elle prenait des mesures pour rétablir certaines fonctions, mais qu'elle ne pouvait pas "estimer la durée ou l'étendue de la perturbation."

DaVita fournit des dialyses, un traitement qui nettoie mécaniquement le sang d'un patient lorsque ses reins ne fonctionnent pas correctement, par l'intermédiaire de son réseau de près de 3 000 cliniques ambulatoires et de services à domicile.

L'entreprise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'incident de cybersécurité a entraîné une interruption temporaire des opérations de l'entreprise.

Au cours du deuxième trimestre 2025, l'entreprise a engagé des frais d'environ 13,5 millions de dollars, ce qui a augmenté ses coûts de soins aux patients de 1 million de dollars et ses frais généraux et administratifs de 12,5 millions de dollars pour remédier à l'incident de cybersécurité et restaurer les systèmes avec l'aide de professionnels tiers.

Valeurs associées

DAVITA
137,620 USD NYSE +0,11%
