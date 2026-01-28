L’attaque juridique contre la Fed contribue à refermer la porte à un assouplissement plus proactif

Le bâtiment de la Réserve fédérale, à Washington. (Crédits: Federal Reserve)

Commentaires de Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI

Nous nous attendons à ce que le FOMC [1] maintienne les taux directeurs inchangés lors de la prochaine réunion, pour des raisons à la fois économiques et institutionnelles.

Cela laisserait la fourchette cible des fed funds à 3,5–3,75%, en ligne avec les anticipations du marché et les prévisions consensuelles.

La décision devrait être largement soutenue et approuvée par tous les membres votants, à l'exception du gouverneur Stephen Miran, représentant la voix la plus accommodante.

En l'absence de nouvelles Summary of Economic Projections (SEP) ou du dot plot, l'attention se portera sur l'intensité avec laquelle le président Powell répondra aux récentes attaques de l'exécutif portant atteinte à l'autonomie de la Réserve fédérale.

Une politique américaine favorable à la croissance, des inquiétudes budgétaires persistantes et l'érosion progressive de l'indépendance de la Fed devraient entraîner une hausse des primes de terme et, par conséquent, une augmentation des rendements des bons du Trésor américain à plus long terme jusqu'en 2026. Nous pensons que cet environnement macroéconomique et politique continue de favoriser une sous-pondération de la partie longue de la courbe des taux américains et une tendance à la baisse du dollar américain par rapport à un panier de devises du G10.

Pas d'urgence économique pour poursuivre l'assouplissement en janvier

Après la baisse de taux au ton restrictif de décembre et un assouplissement cumulé de 75 points de base au cours des trois dernières réunions, le FOMC devrait adopter une approche attentiste. Les données macroéconomiques récentes — notamment une croissance du PIB du T3 plus forte qu'attendu et une baisse du taux de chômage en décembre — signalent une économie toujours robuste. Si l'inflation sous-jacente (CPI[2]) s'est modérée au dernier trimestre de l'année, l'inflation PCE [3] sous-jacente — l'indicateur privilégié par la Fed — restait encore élevée, à 2,8 % en glissement annuel en novembre. Les distorsions liées au risque de fermeture budgétaire fédérale brouillent toutefois la lecture de la trajectoire sous-jacente de l'inflation.

Les responsables de la Fed se sont montrés plus optimistes dans les SEP de décembre. D'importantes révisions à la hausse des prévisions médianes de croissance, accompagnées de révisions modestes à la baisse du chômage et de l'inflation, reflètent une confiance croissante dans un scénario “Goldilocks” porté par l'IA et les gains de productivité. Même dans cet environnement plus favorable, le dot plot continuait d'indiquer des baisses de 25 points de base en 2026 et 2027, avec une dispersion notable des points de vue.

Malgré les risques baissiers persistants sur le marché du travail, la combinaison de données solides, de l'optimisme structurel des responsables et d'une inflation encore au dessus de la cible plaide pour une pause en janvier.

La Fed considérant sa politique « dans une fourchette compatible avec les estimations plausibles du taux neutre » et les conditions financières étant déjà favorables à la croissance, Powell devrait éviter de signaler de nouvelles baisses de taux à court terme, tout en laissant la porte ouverte à un assouplissement complémentaire si son scénario macroéconomique optimiste se confirme.

Une attaque frontale contre l'autonomie de la Fed referme la porte à un assouplissement plus proactif

L'administration a intensifié les tensions avec la Fed jusqu'au terrain judiciaire après que le Département de la Justice (DOJ) a assigné la Fed, faisant planer un risque d'inculpation pénale lié au témoignage de Powell devant le Sénat en juin dernier sur le projet de rénovation du siège. Cette escalade, qui menace davantage l'indépendance et la crédibilité de la banque centrale, pourrait amener les responsables à serrer les rangs et afficher leur unité, tout en devenant moins enclins à poursuivre les baisses de taux sans faiblesse économique manifeste. Les incertitudes entourant la nomination du prochain président de la Fed et la procédure de révocation de la gouverneure Cook accentuent cette dynamique.

Les implications pour les marchés financiers pourraient être de plus en plus dictées par la politique plutôt que par l'économie

Même si le passage de la Fed d'un cycle d'“assouplissement assurantiel” à un récit plus favorable de type Goldilocks continue de constituer un environnement fondamental constructif pour les marchés, celui ci reste éclipsé par la politisation croissante de la politique monétaire dans les mois à venir. À court terme, les commentaires de Powell sur ce sujet lors de la conférence de presse pourraient avoir plus d'impact sur les marchés que la décision de taux elle même, notamment s'il suggère qu'il souhaite rester au sein du Board en tant que gouverneur jusqu'en 2028, même après la fin de son mandat de président en mai.Une décision attendue de maintien des taux ne devrait pas, en soi, déclencher de réaction notable des marchés.

Dans notre scénario central — une croissance raisonnable et une inflation plus persistante que ce qu'anticipent le consensus et la Fed — nous continuons de prévoir une dernière baisse de taux au deuxième trimestre, vers un taux terminal légèrement au dessus de ce qu'intègrent actuellement les marchés monétaires.

[1] Fed's Federal Open Market Committee

[2] Core Consumer Price Index

[3] Core Personal Consumption Expenditures