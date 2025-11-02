 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
52 411,34
+2,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'attaque d'un drone ukrainien endommage le port russe de Tuapse et provoque un incendie, selon la Russie
information fournie par Reuters 02/11/2025 à 00:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations, de détails, de contexte dans les paragraphes 2 à 7)

Les installations portuaires de Tuapse, sur la mer Noire, qui abritent un important terminal pétrolier russe, ont été endommagées et incendiées pendant la nuit à la suite d'une attaque de drones ukrainiens, ont déclaré les autorités régionales dimanche.

"Une attaque de drones a été repoussée à Tuapse", a déclaré l'administration de la région de Krasnodar, où se trouve Tuapse, sur l'application de messagerie Telegram.

"La chute de drones a endommagé des infrastructures portuaires et déclenché un incendie. Aucune victime n'a été signalée." La nature des infrastructures portuaires endommagées n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Le port abrite le terminal pétrolier de Tuapse et la raffinerie de Tuapse, contrôlée par Rosneft, qui ont tous deux été pris pour cible par des drones ukrainiens à plusieurs reprises cette année.

Kyiv a intensifié ses frappes sur les raffineries, les dépôts et les oléoducs russes afin de peser sur l'approvisionnement en carburant, de perturber la logistique militaire et d'augmenter les coûts de la guerre, une campagne qu'elle affirme être une riposte aux attaques russes sur le réseau électrique ukrainien.

L'administration de Krasnodar a déclaré qu'un immeuble d'habitation avait été endommagé par la chute de débris de drones dans le village de Sosnovyi, juste à l'extérieur de Tuapse. Aucun blessé n'a été signalé.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
Pétrole Brent
65,07 USD Ice Europ +0,54%
Pétrole WTI
60,87 USD Ice Europ +0,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank