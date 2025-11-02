L'attaque d'un drone ukrainien endommage le port russe de Tuapse et provoque un incendie, selon la Russie

Les installations portuaires de Tuapse, sur la mer Noire, qui abritent un important terminal pétrolier russe, ont été endommagées et incendiées pendant la nuit à la suite d'une attaque de drones ukrainiens, ont déclaré les autorités régionales dimanche.

"Une attaque de drones a été repoussée à Tuapse", a déclaré l'administration de la région de Krasnodar, où se trouve Tuapse, sur l'application de messagerie Telegram.

"La chute de drones a endommagé des infrastructures portuaires et déclenché un incendie. Aucune victime n'a été signalée." La nature des infrastructures portuaires endommagées n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Le port abrite le terminal pétrolier de Tuapse et la raffinerie de Tuapse, contrôlée par Rosneft, qui ont tous deux été pris pour cible par des drones ukrainiens à plusieurs reprises cette année.

Kyiv a intensifié ses frappes sur les raffineries, les dépôts et les oléoducs russes afin de peser sur l'approvisionnement en carburant, de perturber la logistique militaire et d'augmenter les coûts de la guerre, une campagne qu'elle affirme être une riposte aux attaques russes sur le réseau électrique ukrainien.

L'administration de Krasnodar a déclaré qu'un immeuble d'habitation avait été endommagé par la chute de débris de drones dans le village de Sosnovyi, juste à l'extérieur de Tuapse. Aucun blessé n'a été signalé.