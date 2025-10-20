L'attaque d'un drone ukrainien contre une usine de gaz russe affecte la production kazakhe, selon des sources

Une attaque de drone ukrainien sur l'usine de gaz russe d'Orenbourg a contraint le Kazakhstan voisin à réduire la production de son champ de pétrole et de condensat de gaz de Karachaganak de 25 à 30 %, ont déclaré deux sources industrielles à Reuters lundi.

Orenbourg, l'une des plus grandes usines de traitement de gaz au monde, a été contrainte de suspendre sa réception de gaz en provenance du Kazakhstan après l'attaque, a déclaré dimanche le ministère kazakh de l'énergie.

L'Ukraine a confirmé avoir touché une usine de gaz dans la région d'Orenbourg, à quelque 1 700 kilomètres (1 060 miles) à l'est de la frontière russe avec l'Ukraine, ainsi qu'une raffinerie de pétrole dans la région de Samara.

Depuis le mois d'août, Kyiv a intensifié ses attaques contre les raffineries russes et d'autres installations énergétiques pour tenter de perturber l'approvisionnement en carburant et priver Moscou de financement.

Lundi, la production de Karachaganak est tombée entre 25 000 tonnes (196 500 barils par jour) et 28 000 tonnes, contre un niveau habituel de 35 000-35 500, selon deux sources qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison de la sensibilité de la situation.

Elles ont indiqué qu'Orenbourg, qui est contrôlé par le producteur de gaz Gazprom GAZP.MM , pourrait reprendre une partie de la réception de gaz en provenance de Karachaganak lundi. Toutefois, elles ont refusé de préciser quand les niveaux normaux d'approvisionnement seraient rétablis.

La production de pétrole et de gaz à Karachaganak est étroitement liée, ce qui signifie que le gisement ne peut pas produire beaucoup de pétrole si sa production de gaz est réduite.

Outre son traitement à Orenbourg, le gaz de Karachaganak est utilisé pour la réinjection afin de maintenir la pression du réservoir, ainsi que pour la production d'électricité dans des installations locales.

Karachaganak a produit environ 263 000 bpj de pétrole en 2024. Il est exporté par le Caspian Pipeline Consortium via un terminal russe de la mer Noire, ainsi que par l'oléoduc russe Droujba vers l'Allemagne.

Le champ est exploité par un consortium comprenant la major américaine Chevron CVX.N (18%) et les entreprises énergétiques européennes Shell SHEL.L (29,25%) et Eni ENI.MI (29,25%).

La société russe Lukoil LKOH.MM (13,5 %) et la société locale KazMunayGaz KMGZ.KZ (10 %) détiennent également des participations.

Le consortium, Gazprom et le ministère de l'énergie du Kazakhstan n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

En 2024, les autorités kazakhes ont convenu avec les actionnaires de Karachaganak de construire une nouvelle usine de traitement du gaz sur le champ, d'une capacité annuelle de 4 milliards de mètres cubes, qui devrait entrer en service en 2028.

Toutefois, le projet a été suspendu par le consortium actuel et le gouvernement recherche de nouveaux investisseurs, en vue d'attirer des entreprises kazakhes.

Des sources industrielles ont déclaré que la production de pétrole et de condensats de gaz à Karachaganak a baissé en septembre de 24 % par rapport à août, pour atteindre 200 000 bpj, en raison de travaux de maintenance à l'usine d'Orenbourg.