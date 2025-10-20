L'attaque d'un drone ukrainien contre une usine de gaz russe affecte la production kazakhe, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une attaque de drone ukrainien contre l'usine de gaz russe d'Orenbourg a contraint le Kazakhstan voisin à réduire la production de son champ de pétrole et de condensat de gaz de Karachaganak de 25 à 30 %, ont déclaré deux sources industrielles à Reuters lundi.

Orenburg, l'une des plus grandes usines de traitement de gaz au monde, a été contrainte de suspendre son approvisionnement en gaz en provenance du Kazakhstan après l'attaque, a déclaré dimanche le ministère kazakh de l'énergie.

L'Ukraine a confirmé avoir touché une usine de gaz dans la région d'Orenbourg, à quelque 1 700 kilomètres ( 1 060 miles) à l'est de la frontière russe avec l'Ukraine, ainsi qu'une raffinerie de pétrole dans la région de Samara.

Depuis le mois d'août, Kyiv a intensifié ses attaques contre les raffineries russes et d'autres installations énergétiques pour tenter de perturber l'approvisionnement en carburant et priver Moscou de financement.

La production de Karachaganak a été ramenée lundi entre 25 000 et 28 000 tonnes métriques, contre 35 000 à 35 500 tonnes habituellement, selon deux sources qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la situation.

Elles ont déclaré qu'Orenbourg, qui est contrôlé par le producteur de gaz Gazprom GAZP.MM , pourrait reprendre l'approvisionnement en gaz de Karachaganak lundi, mais elles ont refusé de dire quand les niveaux normaux d'approvisionnement seraient rétablis.

Karachaganak a produit environ 263 000 barils de pétrole par jour en 2024. Il est exporté par le Caspian Pipeline Consortium via un terminal russe de la mer Noire, ainsi que par l'oléoduc russe Droujba vers l'Allemagne.

Le champ est exploité par un consortium comprenant la major américaine Chevron CVX.N (18%) et les entreprises énergétiques européennes Shell SHEL.L (29,25%) et Eni ENI.MI (29,25%).

La société russe Lukoil LKOH.MM (13,5 %) et la société locale KazMunayGaz KMGZ.KZ (10 %) détiennent également des participations.

Le consortium, Gazprom et le ministère de l'énergie du Kazakhstan n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.