Novo Nordisk: Démission du président et de six autres membres du conseil d'administration

Une illustration montre le logo de Novo Nordisk

Novo Nordisk a déclaré mardi que son président, Helge Lund, et six autres membres du conseil d'administration démissionneraient lors de l'assemblée générale extraordinaire prévue le 14 novembre, après un différend sur la stratégie avec l'actionnaire majoritaire du groupe, la Fondation Novo Nordisk.

La Fondation Novo Nordisk a déclaré qu'elle proposerait à Lars Rebien-Sorensen, ancien directeur général de Novo Nordisk et actuel président de la Fondation, de devenir président temporaire du fabricant de médicaments pour une période de deux à trois ans.

Le fabricant du Wegovy avait évincé son directeur général, Lars Fruergaard Jorgensen, en mai, par crainte de perdre son avantage sur le marché très concurrentiel des médicaments contre l'obésité.

"Compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement dans lequel Novo Nordisk opère, nous pensons qu'il est dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires de procéder au renouvellement du conseil d'administration dès que possible, plutôt que d'attendre l'assemblée générale annuelle de mars prochain", a déclaré Lars Rebien-Sorensen dans un communiqué.

Dans une déclaration séparée, Helge Lund a indiqué qu'il n'avait "pas été possible de parvenir à un accord commun" avec la Fondation.

"Le conseil d'administration a proposé un renouvellement axé sur l'ajout de nouvelles compétences sélectionnées tout en maintenant la continuité, alors que le conseil d'administration de la Fondation souhaitait une reconfiguration plus importante", a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.

Helge Lund est président du conseil d'administration de Novo Nordisk depuis 2018.

(Rédigé par Stine Jacobsen et Jacob Gronholt-Pedersen, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)