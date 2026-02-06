 Aller au contenu principal
L'asundexian de Bayer permet de réduire le risque d'AVC de 26%
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 10:35

Bayer a déclaré jeudi soir que son anticoagulant de nouvelle génération asundexian avait permis de réduire de 26% le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) lors d'un vaste essai clinique de phase III.

L'étude à grande échelle, baptisée "Oceanic-Stroke", a été réalisée auprès de 12 327 patients avec l'objectif d'évaluer l'efficacité de ce comprimé à prise quotidienne, en comparaison d'un placebo, dans la prévention des AVC ischémiques, c'est-à-dire causés par un caillot de sang, chez des individus ayant déjà subi un AVC ischémique ou un mini-AVC à haut risque, en association avec un traitement antithrombotique.

En plus de ces résultats principaux, les conclusions secondaires montrent que l'asundexian a réduit le risque d'AVC de tout type (ischémique et hémorragique), là encore de 26% par rapport au placebo.

Avant la publication de ces données très attendues, les analystes estimaient que le médicament représentait une importante opportunité de revenus dans la prévention des récidives d'AVC.

Chaque année, quelque 12 millions de personnes dans le monde sont victimes d'un AVC. On estime qu'une personne sur cinq ayant survécu à un incident en refera un autre dans les cinq ans.

Bayer précise dans un communiqué qu'il compte maintenant soumettre ces données aux autorités sanitaires, sachant que le candidat a déjà obtenu aux Etats-Unis le statut de procédure d'approbation accélérée "fast track" de la FDA pour les patients ayant déjà eu un AVC ischémique non lié au coeur.

L'asundexian cible le facteur XIa (FXIa), une protéine impliquée dans la coagulation du sang, en permettant en quelque sort de boucher une plaie lorsqu'un vaisseau est abimé.

Ces données ont été présentées à l'occasion de l'International Stroke Conference (ISC), un congrès scientifique consacré aux AVC qui se tient actuellement à La Nouvelle-Orléans.

Ces annonces ne faisaient pas grimper le titre Bayer, qui se repliait de 1,4% vendredi dans les premiers échanges à la Bourse de Francfort, à comparer avec un gain de 0,3% pour l'indice DAX.

