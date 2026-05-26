L'assureur Safepoint prévoit de lever 283,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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L'assureur Safepoint, basé en Floride, a annoncé mardi qu'il comptait lever jusqu'à 283,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.