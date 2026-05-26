L'assureur Safepoint prévoit de lever 283,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a affiché de nouveau mercredi son soutien à son prédécesseur José Luis Rodríguez Zapatero, inculpé pour trafic d'influence, après la publication en début de semaine de nouveaux détails sur l'enquête en cours. Cette affaire ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) La société Abercrombie & Fitch ANF.N a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street ...
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Le dirigeant de l'opposition turque, Ozgur Ozel, évincé par une décision de justice, a écarté mercredi toute idée de quitter le CHP, en pleine crise, pour fonder un nouveau parti, exhortant ses camarades à rester, ont rapporté les médias turcs. Le CHP, plus ancien ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•27.05.2026•13:33•
L'ultimatum de Donald Trump est respecté : le président américain avait donné à l'UE jusqu'au 4 juillet, jour des 250 ans de l'indépendance américaine, pour ratifier l'accord sur les droits de douane négocié l'été dernier à Turnberry, en Ecosse. Il ne reste plus ...
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