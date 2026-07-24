L'assureur Mapfre estime à 25 millions d'euros les pertes liées aux tremblements de terre au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marta Serafinko et Mireia Merino

L'assureur espagnol Mapfre MAP.MC a déclaré jeudi que les pertes liées aux tremblements de terre du 24 juin au Venezuela pourraient atteindre 25 millions d'euros (soit 28,5 millions de dollars), après avoir enregistré une hausse de 9,4 % de son bénéfice net au premier semestre, malgré les sinistres liés aux tempêtes en Espagne et au Portugal et les effets de change défavorables en Turquie. La progression des bénéfices et l'acquisition par Mapfre, pour 1,54 milliard de dollars , de la société américaine Safety Insurance SAFT.O , également annoncée jeudi, soulignent la capacité de l'entreprise à poursuivre son expansion tout en faisant face à des difficultés liées à la géopolitique et aux catastrophes naturelles.

* Hormis les tempêtes de février au Portugal et en Espagne, les pertes liées aux catastrophes ont été limitées au premier semestre 2026

* En Turquie, le résultat a été affecté par les inondations du premier trimestre, un ajustement de 14 millions d'euros lié à l'hyperinflation et une dépréciation de 12,4 % de la livre turque

* Le bénéfice net semestriel de Mapfre a atteint 624,2 millions d'euros

* Les primes ont augmenté de 1,1 % pour atteindre 16,13 milliards d'euros, portées par la croissance des branches vie et santé

* Le ratio combiné non-vie, un indicateur de rentabilité pour lequel un chiffre plus bas indique une meilleure performance, s'est amélioré, passant de 93,1 % à 92,8 %

* Mapfre se montre prudemment optimiste pour le second semestre et est en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2024-2026

* L'acquisition de Safety Insurance devrait faire progresser le bénéfice net de 5 % une fois l'intégration achevée

(1 dollar = 0,8787 euro)