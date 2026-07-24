L'assureur Mapfre estime à 25 millions d'euros le montant des pertes liées au séisme au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur financier sur les coûts liés à la tempête au point 1, sur l'acquisition aux États-Unis au point 6 et sur l'évolution du cours de l'action au point 7) par Marta Serafinko et Mireia Merino

L'assureur espagnol Mapfre MAP.MC a déclaré jeudi que les pertes liées aux tremblements de terre du 24 juin au Venezuela pourraient atteindre 25 millions d'euros (soit 28,5 millions de dollars), après avoir enregistré une hausse de 9,4 % de son bénéfice net au premier semestre, malgré les sinistres liés aux tempêtes en Espagne et au Portugal et les effets de change défavorables en Turquie. La progression des bénéfices et l’acquisition par Mapfre, pour 1,54 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars , de la société américaine Safety Insurance SAFT.O , également annoncée jeudi, témoignent d’une volonté d’expansion alors même que le groupe doit faire face à des difficultés liées à la géopolitique et aux catastrophes naturelles.

* Les tempêtes au Portugal et en Espagne ont coûté environ 50 millions d’euros à Mapfre au premier trimestre, un coût qui a été absorbé sans difficulté majeure, a déclaré le directeur financier José Luis Jiménez

* En Turquie, les résultats ont été affectés par les inondations du premier trimestre, un ajustement de 14 millions d’euros lié à l’hyperinflation et une dépréciation de 12,4 % de la livre turque

* Le ratio combiné non-vie, un indicateur de rentabilité pour lequel un chiffre plus bas indique une meilleure performance, s’est amélioré, passant de 93,1 % à 92,8 %

* Mapfre se montre prudemment optimiste pour le second semestre et est en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2024-2026

* L’acquisition de Safety Insurance devrait faire progresser le résultat net de 5 % une fois l’intégration achevée

* Jimenez a déclaré que cette opération profiterait à Mapfre “d’un point de vue stratégique et financier” et apporterait une valeur ajoutée dès le départ

* À 10h05 GMT, l'action reculait de 5 % , les analystes soulignant des résultats mitigés

(1 $ = 0,8787 €)