L'assureur japonais MS&AD achète 18 % de Barings pour 1,44 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de l'attribution de l'annonce de la société au paragraphe 1)

La compagnie d'assurance japonaise MS&AD Insurance 8725.T a déclaré lundi qu'elle allait acquérir une participation de 18% dans la société de gestion d'actifs américaine Barings pour 1,44 milliard de dollars auprès de sa société mère MassMutual.

Dans le cadre du partenariat stratégique, MS&AD enverra un membre de son équipe de direction au conseil d'administration de Barings. La transaction devrait être finalisée une fois que les conditions de clôture et les approbations habituelles auront été finalisées, a déclaré la société.