L'assureur floridien Safepoint demande le retrait de sa cotation aux États-Unis

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L'assureur floridien Safepoint a déposé une demande visant à retirer son projet d'introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mercredi la société.