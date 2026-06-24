L'assureur floridien Safepoint demande le retrait de sa cotation aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Donald Trump a mis sous pression les sénateurs républicains lors d'une visite au Capitole mercredi, après avoir refusé de signer une nouvelle loi phare sur le logement, leur reprochant notamment de l'avoir défié sur la guerre en Iran. Adopté mardi avec le soutien ...
Lire la suite
Après Mbappé, Messi, Haaland et Ronaldo, Neymar va-t-il avoir à son tour l'occasion de briller au Mondial-2026 ? La star brésilienne est remplaçant sur la feuille de match et pourrait jouer quelques minutes lors du match de son équipe face à l'Ecosse, dans une ...
Lire la suite
Les joueurs redoutaient une explosion du prix, c'est finalement l'absence de disque dans la boîte, rédhibitoire pour le marché de l'occasion, qui divise: le jeu vidéo phénomène "Grand Theft Auto VI" a lancé ses précommandes jeudi à minuit, pays par pays. Les précommandes, ...
Lire la suite
Effaçant son record de mardi, la France a subi mercredi sa journée la plus chaude jamais enregistrée, selon Météo-France qui prévoit la poursuite de cette canicule historique et éprouvante, synonyme de ruée sur les climatiseurs et de débat sur l'adaptation au changement ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer