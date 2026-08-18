L'assureur de Mark Walter, propriétaire des Dodgers, va réduire ses investissements de 6,5 milliards de dollars dans le cadre d'une enquête

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La société Delaware Life Insurance Co, détenue par Mark Walter, s'apprête à réduire ses investissements dans ses propres entreprises à hauteur de 6,5 milliards de dollars , après avoir fait l'objet de pressions réglementaires concernant les transactions financières du milliardaire, a déclaré mardi une société holding du propriétaire des Dodgers de Los Angeles .

TWG Global, la holding de Walter, a déclaré avoir accepté d’échanger jusqu’à 6,5 milliards de dollars d’investissements de Delaware Life dans des parties liées contre un montant équivalent d’actifs classés comme indépendants.

Les procureurs fédéraux américains et la SEC mènent actuellement une enquête sur l’empire commercial de Walter afin de déterminer si ce dernier ou ses entreprises se sont rendus coupables de fraude en dissimulant des liens financiers alors qu’ils empruntaient des milliards de dollars à des assureurs qu’il contrôle, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

« Les compagnies d’assurance du Groupe 1001 collaborent avec le Département de l’assurance du Delaware pour traiter les investissements identifiés, et TWG s’engage à résoudre cette affaire à la satisfaction du Département »,a déclaré un porte-parole de la holding de Walter, TWG Global.

En février, les sociétés Delaware Life et Clear Spring Life and Annuity Co, détenues par Walter, ont reçu des citations à comparaître devant un grand jury dans le cadre d’une enquête menée par le bureau du procureur fédéral du district sud de New York. L’autorité de régulation principale de Wall Street mène également une enquête parallèle.

Les autorités de régulation cherchent à déterminer si certains investissements en crédit privé, classés comme « investissements non affiliés » par Delaware Life et Clear Spring Life, étaient en réalité de nature affiliée.

Après avoir reçu ces citations à comparaître, Delaware Life a mené une enquête interne et a constaté des erreurs concernant la présentation de certains investissements avec des parties liées.

L’agence de notation S&P Global a révisé à la baisse, le mois dernier, sa perspective sur Delaware Life après que la société eut retraité ses états financiers annuels et reclassé un volume important d’investissements en crédit privé en tant qu’actifs liés à des parties affiliées ou apparentées.

La situation financière et la liquidité des compagnies d’assurance du Groupe 1001 restent solides, a déclaré TWG Global dans un communiqué mardi.

Walter, âgé de 66 ans, a accepté en début de mois de vendre l’ des Lakers de Los Angeles au capital-risqueur Joshua Kushner et à l’ancien directeur général de Disney, Bob Iger, dans le cadre d’une transaction record de 12,5 milliards de dollars.