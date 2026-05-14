L'assureur contre les inondations Neptune recule après une offre secondaire de 271 millions de dollars

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14 mai - ** Les actions de Neptune Insurance NP.N ont reculé de 2,7 % à 27,18 $ jeudi, enregistrant une baisse pour la troisième journée consécutive après la fixation du prix de l'offre secondaire ** L'assureur contre les inondations basé en Floride a annoncé mercredi soir la fixation du prix d'environ 9,84 millions d'actions à 27,50 $, pour un montant total d'environ 270,6 millions de dollars

** Dans le cadre de cette offre, NP a l'intention de racheter simultanément 984 140 actions aux souscripteurs au prix de 26,40 $, soit le prix payé par les souscripteurs aux actionnaires vendeurs

** Le prix de l'offre est fixé avec une décote de 1,6 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action ** Les sociétés de capital-investissement Bregal Sagemount et FTV Capital étaient les vendeurs, selon le prospectus

** Morgan Stanley est le chef de file de l'opération, tandis que JP Morgan et Goldman Sachs, entre autres, en sont les co-chefs de file ** NP a fait son entrée en bourse le 1er octobre après que la société et certains de ses actionnaires existants, dont le cofondateur James Albert, aient vendu des actions lors d'une introduction en bourse au prix de 20 dollars ** Jeudi dernier, l'action NP a bondi d'environ 22 % pour clôturer à 30,47 $ après que le Conseil d'examen de l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a publié un rapport final comprenant des propositions de réforme du Programme national d'assurance contre les inondations (NFIP), recommandant un "plan de réforme complet axé sur un changement stratégique vers un rôle prépondérant du marché privé"

** 7 analystes sur 11 attribuent à l'action la note "acheter", 4 la note "conserver"; objectif de cours médian de 30 $, selon les données de LSEG