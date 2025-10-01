L'assureur contre les inondations Neptune fait ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 368 millions de dollars

1er octobre - ** Les actions de Neptune Insurance NP.N ont bondi de 12,5 % au-dessus de leur prix d'introduction en bourse lors de leurs débuts à la Bourse de New York ** Les actions s'ouvrent à 22,50 $ par rapport au prix d'introduction en bourse de 20 $ chacune;les actions ont augmenté de 22 % à 24,40 $ dans les échanges de l'après-midi ** L'assureur contre les inondations et certains de ses actionnaires existants ont vendu mardi 18,4 millions d'actions pour lever 368 millions de dollars lors de son introduction en bourse ** La cotation de Neptune est la sixième introduction en bourse d'une compagnie d'assurance à New York depuis mai, selon les données compilées par LSEG ** Fondée en 2018, l'activité de Neptune est fortement concentrée en Floride - un marché où certains grands assureurs nationaux ont réduit leur présence ces dernières années en raison de catastrophes naturelles fréquentes

** Morgan Stanley, J.P. Morgan et BofA Securities ont été les co-chefs de file de l'offre