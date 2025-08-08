L'assureur automobile Hagerty bondit après une offre secondaire de 91 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions du fournisseur d'assurance de véhicules spécialisés Hagerty HGTY.N ont bondi de 13,2 % à 10,57 $. ** HGTY a annoncé jeudi la fixation du prix de l'offre secondaire de 9,7 millions d'actions par les actionnaires vendeurs sur le site

** Les actionnaires vendeurs - Hagerty Holding Corp et Aldel LLC - ont vendu les actions à 9,34 $ chacune pour un produit brut de 90,6 millions de dollars. ** Ils avaient initialement prévu de vendre 8,7 millions d'actions dans le cadre de l'offre.

** L'action a clôturé en baisse de 14,5 % à 9,34 $ jeudi, après que HGTY a dévoilé l'offre.

** Keefe, Bruyette & Woods et J.P. Morgan étaient les chefs de file de l'offre.

** Deux courtiers estiment que le titre est "à conserver" et un "à vendre"; la prévision médiane est de 11 $ - données compilées par LSEG.

** À la dernière clôture, les actions de HGTY ont baissé de 3,2 % depuis le début de l'année.