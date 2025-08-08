 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 751,40
+0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'assureur automobile Hagerty bondit après une offre secondaire de 91 millions de dollars
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 16:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions du fournisseur d'assurance de véhicules spécialisés Hagerty HGTY.N ont bondi de 13,2 % à 10,57 $. ** HGTY a annoncé jeudi la fixation du prix de l'offre secondaire de 9,7 millions d'actions par les actionnaires vendeurs sur le site

** Les actionnaires vendeurs - Hagerty Holding Corp et Aldel LLC - ont vendu les actions à 9,34 $ chacune pour un produit brut de 90,6 millions de dollars. ** Ils avaient initialement prévu de vendre 8,7 millions d'actions dans le cadre de l'offre.

** L'action a clôturé en baisse de 14,5 % à 9,34 $ jeudi, après que HGTY a dévoilé l'offre.

** Keefe, Bruyette & Woods et J.P. Morgan étaient les chefs de file de l'offre.

** Deux courtiers estiment que le titre est "à conserver" et un "à vendre"; la prévision médiane est de 11 $ - données compilées par LSEG.

** À la dernière clôture, les actions de HGTY ont baissé de 3,2 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

HAGERTY RG-A
10,495 USD NYSE +12,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank