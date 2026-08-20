L'assureur Aegon renforce son programme de rachat d'actions, mais le départ de son directeur financier suscite des incertitudes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions et des commentaires d'analystes aux paragraphes 2 et 3. Ajout de graphiques illustrant la performance récente du titre et la répartition par division de la génération de capital.)

* Le programme de rachat d'actions du second semestre passe de 200 millions d'euros à 350 millions d'euros

* Performance tirée par la croissance de Transamerica et par la hausse des revenus de la gestion d’actifs

* Le directeur financier Duncan Russell quittera ses fonctions en avril 2027

* Le cours de l’action recule de 3 %; les analystes soulignent l’incertitude liée au départ du directeur financier

par Mateusz Rabiega et Aleksandra Kret

L’assureur vie et gestionnaire d’actifs Aegon

AEGN.AS a revu à la hausse jeudi son programme de rachat d’actions prévu pour le second semestre, après avoir enregistré au premier semestre une génération de capital supérieure aux attentes du marché.

Cependant, le titre a chuté d’environ 3 % en début de séance à Amsterdam après l’annonce par Aegon du départ de son directeur financier, Duncan Russell, prévu en avril 2027, ce qui, selon les analystes de J.P. Morgan, créerait une incertitude à court terme. La société a lancé la recherche d’un successeur à M. Russell.

Avant la baisse de jeudi, le titre avait progressé de 21 % depuis le début de l’année 2026, ce qui, selon Jason Kalamboussis, analyste chez ING Financial Markets, constituait une autre raison pour que le titre marque une pause. La société néerlandaise prévoit désormais de racheter pour 350 millions d’euros (409 millions de dollars) d’actions au cours du second semestre, soit une hausse par rapport à l’objectif précédent de 200 millions d’euros. L’année dernière, elle avait annoncé un programme de 400 millions d’euros pour l’ensemble de l’année 2026, ce qui avait déçu les investisseurs et fait baisser le cours de l’action.

Sa génération de fonds propres d’exploitation après charges a atteint 416 millions d’euros au cours des six premiers mois de l’année, dépassant les 376 millions d’euros attendus par les analystes interrogés par la société, grâce à la croissance de son activité Transamerica aux États-Unis et à la bonne tenue des marchés qui a stimulé les revenus de la gestion d’actifs. Aegon prévoit de demander l’accord de ses actionnaires en octobre concernant son projet de transfert du siège social aux États-Unis, qui s’inscrit dans une stratégie plus large visant à adopter la nouvelle marque Transamerica et à transférer son siège social d’ici début 2028. Dans le cadre de ce même plan, Aegon a cédé en avril ses activités au Royaume-Uni , tout en conservant sa branche de gestion d’actifs.

“Notre ambition est de devenir un acteur de premier plan dans le secteur de l’assurance-vie et de la retraite aux États-Unis, car il s’agit du plus grand marché au monde. Et la population américaine moyenne a été négligée jusqu’à présent”, a déclaré le directeur général Lard Friese à Reuters.

Parmi les concurrents d’Aegon sur le marché américain de l’assurance-vie figurent Prudential Financial PRU.N , MetLife

MET.N , Lincoln National LNC.N et AIG.

“Dans le secteur de l’assurance-vie aux États-Unis, nous sommes en bonne voie pour figurer parmi les cinq premiers acteurs en termes de nouvelles souscriptions”, a déclaré M. Friese.

(1 dollar = 0,8565 euros)