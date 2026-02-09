L'assouplissement de la ceinture de l'Orénoque au Venezuela contribue à porter la production de pétrole à 1 million de bpj, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'accélération des exportations de pétrole a permis d'écouler les stocks

*

PDVSA avait ordonné aux coentreprises de l'Orénoque de réduire leur production

*

De nouvelles licences américaines sont attendues pour permettre aux entreprises de continuer à augmenter leur production

(Ajout d'une citation au paragraphe 5, de données et d'un contexte aux paragraphes 6, 8 et 11) par Marianna Parraga

La compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA a annulé la plupart des réductions de production dans ses propres champs pétroliers et ses coentreprises de la ceinture de l'Orénoque, la principale région de production de brut du pays, augmentant la production totale de près d'un million de barils par jour (bpd), ont déclaré des sources proches des opérations.

Le Venezuela, membre de l'OPEP, a dû réduire sa production de brut après un blocus pétrolier imposé par Washington en décembre pour faire pression sur Nicolas Maduro, dont la capture début janvier a conduit à la mise en place d'un gouvernement supervisé par les États-Unis et dirigé par la présidente par intérim Delcy Rodriguez .

Le strict blocus américain a laissé des millions de barils de brut exportable bloqués dans des réservoirs et des navires à terre au Venezuela, obligeant à des réductions de production que PDVSA a récemment commencé à inverser, les exportations rebondissant vers des niveaux proches de la normale.

La région de l'Orénoque produit maintenant un peu plus de 500 000 bpj après des augmentations au cours du week-end dans plusieurs projets, ont indiqué les sources, soit plus de 100 000 bpj de plus qu'au début du mois de janvier.

"Nous avons commencé à augmenter la production de Petromonagas entre samedi et dimanche, et les barils supplémentaires devraient atteindre 85 000 bpj aujourd'hui", a déclaré un employé de l'une des cinq coentreprises contrôlées par PDVSA dans la vaste ceinture de l'Orénoque.

La production globale de pétrole du Venezuela est tombée à 880 000 bpj début janvier, l'Orénoque ne contribuant qu'à hauteur de 410 000 bpj, contre 1,16 million de bpj fin novembre, selon des chiffres fournis par des analystes indépendants.

Le mois dernier, les sociétés de négoce Trafigura et Vitol ont obtenu des licences américaines initiales pour exporter et commercialiser des millions de barils de pétrole vénézuélien dans le cadre d'un accord d'approvisionnement de 2 milliards de dollars entre Caracas et Washington.

Les exportations de pétrole constituent la principale source de revenus du pays. Depuis l'accord, le produit des ventes est versé à un fonds contrôlé par les États-Unis au Qatar, ont déclaré des responsables américains et vénézuéliens.

Ces dernières semaines, le département du Trésor américain a également délivré des licences générales permettant aux entreprises américaines d'exporter le pétrole vénézuélien et de fournir du carburant au pays. Ces licences devraient être suivies d'autres autorisations pour l'exploration et la production de pétrole dans le pays, selon des sources distinctes.

Les licences américaines ont contribué à démêler les exportations, en libérant du brut et du carburant qui étaient en stock, en fournissant des diluants indispensables pour le pétrole très lourd du Venezuela et en permettant à PDVSA d'augmenter sa production, en particulier dans la ceinture de l'Orénoque, ont déclaré les sources.

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, prévoit de se rendre à Caracas cette semaine, où il rencontrera des responsables vénézuéliens au sujet du plan de reconstruction de 100 milliards de dollars mis en place par Washington pour le pays après la capture de Nicolas Maduro, ont indiqué les sources.