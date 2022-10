L’association suisse de gestion établit un code de conduite en finance durable

(NEWSManagers.com) - Les sociétés de gestion suisses ont décidé de s’autodiscipliner concernant la finance verte. L’Asset Management Association Switzerland, l’équivalent de l’AFG dans la confédération, a décidé d’imposer des directives contraignantes à ses membres concernant la gestion collective de stratégies d’investissement durable, à laquelle peuvent également adhérer les non-membres. Elle entrera en vigueur au 30 septembre de l’année prochaine.

L’association souhaite que les dirigeants de sociétés de gestion, leurs contrôleurs, et les employés opérationnels, disposent de connaissances suffisantes en matière de durabilité. Une documentation complète de la politique de durabilité, comprenant les indicateurs, les critères de données et outils d’analyse, devra être intégrée au processus d’investissement. Un reporting de durabilité devra être également fourni aux investisseurs. Par ailleurs, l’association souhaite que les stratégies basées sur l’exclusion ou l’intégration de critères ESG ne soient plus qualifiées de durables.