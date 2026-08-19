L'association professionnelle du cinéma “Cinema United” appelle Paramount et le procureur général de Californie à trouver un accord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du commentaire de Bonta aux paragraphes 5 et 6) par Dawn Chmielewski

“Cinema United”, une association professionnelle représentant les exploitants de salles de cinéma, a lancé mardi un appel au procureur général de Californie, Rob Bonta, et à Paramount Skydance PSKY.O afin de discuter d’un règlement à l’amiable dans le cadre d’un procès visant à bloquer la fusion, d’un montant de 110 milliards de dollars, entre le studio hollywoodien et Warner Bros Discovery

WBD.O .

L'association professionnelle s'était auparavant opposée à cette opération. L'appel lancé par Cinema United à la Californie et à l'entreprise pour qu'elles explorent une solution à l'action en justice antitrust intentée par 11 États est intervenu après que la troisième plus grande chaîne de cinémas américaine, Cinemark, a rejoint les deux plus grandes chaînes, AMC Theatres et Regal Cinemas, pour soutenir la fusion.

Dans une lettre adressée à M. Bonta et au directeur général de Paramount, David Ellison, l’association professionnelle a plaidé en faveur d’un accord à l’amiable et a demandé la mise en place de “garde-fous concrets et exécutoires” destinés à protéger les exploitants de salles et les cinéphiles.

“Depuis le début, nous sommes ouverts à toute mesure visant à protéger le secteur de l’exploitation cinématographique. Il s’agit de la prochaine étape de ce processus visant à garantir la prospérité du secteur pour les générations à venir”, a déclaré un porte-parole de Cinema United.

M. Bonta a déclaré mardi que, bien que son bureau soit heureux d’entendre le point de vue des exploitants de salles, “le fait est que ce projet de fusion enfreint la loi”.

“Elle entraînera des suppressions d’emplois. Elle entraînera des baisses de salaires. Elle entraînera une hausse des prix pour les consommateurs qui vont au cinéma ou regardent la télévision par câble”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Cinemark, AMC et Regal font partie de Cinema United, qui représente 30 000 salles de cinéma aux États-Unis.

La Californie et 11 autres États ont intenté une action en justice pour bloquer l’acquisition de Warner Bros Discovery par Paramount, arguant que cette opération créerait un géant des médias ayant le pouvoir d’augmenter les prix dans les secteurs du cinéma et de la télévision.

Des États tels que New York, l’Arizona et le Minnesota ont fait valoir que cette opération porterait préjudice aux cinémas et aux distributeurs de télévision, entraînerait une hausse des prix pour les consommateurs et rendrait les salaires moins compétitifs pour les salariés.

Mardi, Cinema United a demandé à Paramount de s’engager à long terme à maintenir, voire à augmenter, le nombre de films que les studios proposent en sortie nationale, à garantir que la fusion n’entraînerait pas d’augmentation des redevances versées par les exploitants de salles pour la projection des films, et à assurer un accès continu aux vastes catalogues de films de Paramount et de Warner Bros.

Paramount n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information.