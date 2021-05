L' association italienne de la gestion identifie trois thèmes pour l' avenir du secteur

(NEWSManagers.com) - L' association italienne des professionnels de la gestion, Assogestioni, a été entendue par les membres du Conseil italien de l' Economie et du Travail (CNEL), un organe consultatif des députés et du gouvernement italien. L' objectif de cette audition était " d' amorcer un dialogue sur plusieurs thèmes prioritaires pour le secteur de la gestion d' actifs " , en vue notamment de " stimuler une réflexion avec le gouvernement et le parlement " .

Trois thèmes ont été mis en avant par les professionnels de la gestion d' actifs : l' investissement durable, la gouvernance et le non coté.

Sur l' investissement durable, Fabio Galli, le directeur général d' Assogestioni, a souligné la maturité des intermédiaires financiers sur le sujet. Mais il a ajouté que de nombreux défis restaient à relever, notamment " le manque dans le contexte italien d'entreprises qui soient " sustainable investment ready " , afin d' assurer l'efficacité des réglementations actuellement mises en œuvre pour favoriser les flux de capitaux vers des activités économiques durables " .

En matière de gouvernement d' entreprise, l' association professionnelle a mentionné deux points " fondamentaux " pour maintenir " une bonne interaction entre les entreprises, les actionnaires de contrôle et les actionnaires minoritaires et, en même temps, protéger aux mieux les investissements des épargnants " . Il s' agit de " la nécessité de revoir les limites qui rendent la représentation aux assemblées d'actionnaires difficile et lourde pour les investisseurs qui se fient à la gestion de patrimoine et l'attention de ne pas céder à la tentation d'insérer dans le système d'autres mécanismes de renforcement du contrôle " .

Enfin, sur le non coté, Assogestioni a attiré l'attention du CNEL sur la proposition d'ajouter une catégorie supplémentaire d'investisseurs non professionnels susceptibles d' accéder aux fonds d'investissement alternatifs réservés (stratégies qui investissent dans le capital-investissement, la dette privée, le capital-risque et les stratégies qui font un usage intensif de produits dérivés comme les managed futures). " Un ensemble d'initiatives qui représente une grande opportunité pour valoriser les énormes ressources d'épargne des Italiens et les mettre au service de l'économie réelle " , a souligné Assogestioni.