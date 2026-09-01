L'association de médicaments d'AstraZeneca et Hutchmed se révèle prometteuse dans une étude sur le cancer du poumon à un stade avancé

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(Ajoute des précisions sur l'étude et le contexte tout au long du texte)

AstraZeneca AZN.L et le chinois Hutchmed 0013.HK ont annoncé mardi qu'un essai clinique de phase avancée d'une association de leurs médicaments anticancéreux Tagrisso et Orpathys avait significativement amélioré la survie sans progression lorsque celle-ci était administrée précocement pour un type de cancer du poumon.

Les traitements anticancéreux représentent près de la moitié du chiffre d’affaires d’AstraZeneca et Tagrisso est l’un de ses médicaments les plus vendus, tandis qu’Orpathys est développé en collaboration avec Hutchmed, alors que le laboratoire britannique poursuit son objectif d’atteindre un chiffre d’affaires annuel total de 80 milliards de dollars d’ici 2030.

Cette association médicamenteuse a permis aux patients participant à l’essai de vivre plus longtemps sans aggravation de leur maladie, par rapport aux cas où Tagrisso était administré seul en traitement de première intention pour un cancer du poumon non à petites cellules avancé présentant une mutation de l’EGFR et dont les tumeurs présentaient des niveaux modérés à élevés du marqueur protéique MET, ont indiqué les deux sociétés.

"En associant Orpathys à Tagrisso, nous avons observé un bénéfice clinique évident qui pourrait redéfinir la stratégie thérapeutique de première intention pour cette population de patients spécifique", a déclaré l'investigateur principal de l’essai, Yi-Long Wu.

Les patients participant à l’essai n’avaient pas reçu de traitement pour leur cancer du poumon avancé auparavant, ont précisé les sociétés, ajoutant que l’association avait également montré des bénéfices encourageants en termes de survie globale, un objectif secondaire clé de l’étude.