L'association de médicaments anticancéreux d'AstraZeneca atteint son objectif principal de survie lors d'un essai clinique de phase avancée

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AstraZeneca AZN.L a annoncé mardi que son médicament anticancéreux Imfinzi, associé à l' AMGN.O Imdelltra, une immunothérapie ciblée d’Amgen, avait considérablement amélioré la survie globale chez les patients atteints d’un cancer du poumon à petites cellules à un stade avancé traités en première intention, dans le cadre d’un essai clinique de phase avancée.