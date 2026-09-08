L'association de médicaments anticancéreux d'Amgen et d'AstraZeneca atteint son objectif principal de survie lors d'un essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction du titre: il s'agit d'une association de médicaments Amgen-AstraZeneca, et non d'une association de médicaments d'AstraZeneca)
AstraZeneca AZN.L a annoncé mardi que son médicament anticancéreux Imfinzi, associé à Imdelltra, l’immunothérapie ciblée d’Amgen AMGN.O , avait considérablement amélioré la survie globale chez les patients atteints d’un cancer du poumon à petites cellules à un stade avancé traités en première intention, selon les résultats d’un essai clinique de phase avancée.
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