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L'association britannique LAPFF recommande à ses membres de voter contre le président de BP et d'autres résolutions soutenues par le conseil d'administration
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 10:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Local Authority Pension Fund Forum britannique, qui représente des fonds dont les actifs s'élèvent à plus de 425 milliards de livres (569 milliards de dollars), recommande de voter contre le président de BP BP.L Albert Manifold et d'autres résolutions soutenues par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle de la major pétrolière le 23 avril, a déclaré le LAPFF jeudi.

L'action de LAPFF a augmenté la pression sur BP après que les influents conseillers Glass Lewis et ISS ont également recommandé des votes contre les souhaits du conseil d'administration.

(1 $ = 0,7467 livres)

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