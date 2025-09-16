 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'arrêt de l'usine britannique de JLR à la suite d'une cyberattaque s'étend à trois semaines
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 10:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

JLR prolonge l'arrêt de la production au Royaume-Uni jusqu'au 24 septembre

*

33 000 personnes touchées, dont beaucoup sont priés de rester chez eux

*

Le syndicat met en garde contre les pertes d'emplois

(Ajout d'une déclaration de l'entreprise aux paragraphes 2 et 3, et de détails dans l'ensemble de l'article) par Sam Tabahriti

Le plus grand constructeur automobile britannique, Jaguar Land Rover, a déclaré que l'arrêt de la production dû à une cyberattaque s'étendrait désormais jusqu'au 24 septembre, prolongeant l'arrêt de travail dans ses usines britanniques à plus de trois semaines.

Le constructeur de voitures de luxe, appartenant au groupe indien Tata Motors TAMO.NS , a indiqué qu'il avait fermé ses systèmes au début du mois de septembre afin de contenir le piratage qui a gravement perturbé ses activités de vente au détail et de production.

Ses trois usines en Grande-Bretagne, qui produisent habituellement environ 1 000 voitures par jour, ne redémarreront pas avant le 24 septembre, a déclaré la société mardi. Elle a demandé à une grande partie de ses 33 000 employés de rester chez elles.

"Nous avons pris cette décision alors que notre enquête médico-légale sur le cyber-incident se poursuit et que nous envisageons les différentes étapes du redémarrage contrôlé de nos opérations mondiales, ce qui prendra du temps", a déclaré JLR dans un communiqué publié sur son site web.

L'impact financier de l'arrêt sur la chaîne d'approvisionnement britannique de JLR, qui comprend de nombreuses petites entreprises et soutient 104 000 emplois à travers le pays, suscite des inquiétudes. Le syndicat Unite a mis en garde contre les pertes d'emplois et a déclaré que l'aide du gouvernement serait nécessaire compte tenu de la durée de l'arrêt.

Le journal britannique The Telegraph a rapporté lundi que l'arrêt de la production pourrait durer jusqu'en novembre, bien que JLR ait déclaré que ce n'était pas sa position.

JLR a déclaré que l'incident avait affecté certaines données, sans que l'on sache si les clients, les fournisseurs ou les systèmes internes étaient concernés.

Cette intrusion est la dernière d'une série de cyberattaques et d'attaques par rançongiciel visant des entreprises du monde entier. En Grande-Bretagne, des grands noms comme Marks & Spencer MKS.L et Co-op ont été victimes de violations de plus en plus sophistiquées.

Ces perturbations interviennent alors que JLR est confronté à des défis plus vastes, notamment une demande plus faible en Chine et en Europe, et des retards dans le lancement de ses modèles de véhicules électriques.

En juillet, JLR a fait état d'une baisse de 11 % de ses ventes trimestrielles , en partie due à une interruption temporaire des livraisons aux États-Unis à la suite de l'imposition de droits de douane. Bien que les exportations aient repris en mai, l'entreprise a réduit son objectif de marge bénéficiaire pour l'exercice 2026 à 5 % - 7 %, contre 10 % auparavant, citant l'incertitude commerciale persistante.

