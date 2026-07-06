L'Arménie espère un rapprochement avec Moscou et la résolution de "questions épineuses"

Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a déclaré lundi qu'il souhaitait un renforcement des relations entre son pays et la Russie, ainsi que la résolution de certaines "questions épineuses".

L'homme politique a tenu ces propos lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine à Ekaterinbourg, dans l’Oural, à l’occasion de sa première visite en Russie depuis sa réélection au mois de juin.

Moscou avait imposé d'importantes restrictions commerciales à l’Arménie à l’approche de ces législatives, interdisant temporairement les importations de nombreux produits arméniens, notamment les produits frais, les fleurs, le poisson et les boissons alcoolisées.

"Un certain nombre de questions problématiques ont surgi récemment, et j’espère bien sûr que nous pourrons en discuter et les résoudre", a déclaré Nikol Pachinian lors de cette rencontre, organisée dans le cadre d’un salon industriel international, selon l’agence de presse officielle Armenpress.

Ces dernières années, le premier ministre a favorisé le rapprochement entre l’Arménie, alliée historique de la Russie depuis l'éclatement de l'URSS, et l'Occident, s’attirant ainsi les foudres de Moscou qui a menacé de suspendre Erevan de l’Union économique eurasienne, si le pays continuait à chercher à adhérer à l’Union européenne (UE).

"Nous sommes déterminés à poursuivre le développement de nos relations avec la Fédération de Russie. Et, bien sûr, nous tenons à participer à l’Union économique eurasienne", a déclaré Nikol Pachinian en présence de Mikhaïl Michoustine.

L’Arménie dépend fortement de la Russie pour son approvisionnement énergétique, et le pays de Vladimir Poutine représentait environ 35% du commerce extérieur arménien l’année dernière.

Au cours du mois qui a suivi les élections, l’UE a versé 52 millions d’euros d’aide économique à l’Arménie et a assoupli certaines règles d’exportation pour les produits arméniens destinés à son marché.

(Reportage de Reuters; Rpédigé par Lucy Papachristou; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)