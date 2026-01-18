L'armée syrienne continue d'avancer vers les zones contrôlées par les Kurdes

L'armée syrienne continuait d'avancer samedi dans les zones contrôlées par des combattants kurdes en Syrie, en dépit de l'appel à cesser son opération lancé par les Etats-Unis.

Les médias officiels syriens ont rapporté que l'armée s'était emparée de la ville de Tabka, dans le nord de la Syrie, ainsi que d'un barrage situé à l'ouest de la ville de Rakka.

Les autorités kurdes n'ont pas reconnu avoir perdu le contrôle de ces zones stratégiques et on ne savait pas si les combats se poursuivaient.

Les forces syriennes se sont déployées autour de villages de la rive occidentale de l'Euphrate, demandant aux combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS) de se déplacer sur la rive orientale du fleuve. Des combats ont éclaté pour le contrôle de points stratégiques et des champs pétroliers situés le long de l'Euphrate.

Les combattants des FDS se sont retirés de la zone tôt samedi, un geste de bonne volonté, avant d'accuser les forces syriennes d'avoir violé l'accord en continuant d'avancer dans des villes et des champs pétroliers situés dans des zones qui n'avaient pas été inclues dans l'accord.

Le Commandement central de l'armée américaine (CENTCOM), l'amiral Brad Cooper, a déclaré dans un communiqué publié sur le réseau social X que les forces syriennes devraient "cesser toute offensive dans les zones" situées entre Alep et Tabka.

