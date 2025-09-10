L'armée singapourienne va acheter quatre avions de patrouille Boeing P-8A Poseidon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire de Boeing)

Singapour prévoit d'acquérir quatre avions de patrouille maritime Boeing BA.N P-8A Poseidon, selon un communiqué du ministère de la Défense du pays publié mercredi.

Cette commande constitue la première phase d'un programme de modernisation des capacités de sécurité maritime des forces armées singapouriennes. Les avions remplaceront les Fokker 50 existants, qui sont en service depuis 1993, précise le communiqué.

La valeur du contrat n'a pas été révélée. Boeing a confirmé que Singapour avait choisi le P-8A pour ses forces.

Le ministre singapourien de la défense, Chan Chun Sing, a ajouté que la production des 20 avions de combat Lockheed Martin

LMT.N F-35 commandés par Singapour a commencé et que leur livraison est prévue pour la fin de 2026.

Chan Chun Sing a rencontré le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, au Pentagone mercredi.

Hegseth lui a souhaité la bienvenue au "nouveau Département de la Guerre".

Le président américain Donald Trump a ordonné le changement de nom, mais cela nécessitera une action du Congrès.