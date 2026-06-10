L'armée de l'air américaine est confiante dans la solution pour le ravitailleur Boeing KC-46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dan Catchpole

L'armée de l'air américaine est convaincue d'avoir trouvé une solution aux problèmes persistants affectant un système clé du ravitailleur en vol KC-46 de Boeing ( BA.N ), a déclaré mardi le secrétaire à l'armée de l'air Troy Meink devant une sous-commission du Sénat. Boeing et l'armée de l'air s'efforcent depuis plusieurs années de résoudre les problèmes liés au système de vision à distance de l'avion ravitailleur, qui est essentiel pour le ravitaillement en vol à l'aide de la perche, un tuyau rigide utilisé pour transférer le carburant. "Je pense que la bonne nouvelle, c'est que nous pensons avoir corrigé et testé le nouveau système de vision 2.0 et que nous devrions commencer à l'intégrer à la chaîne de production en 2028", a déclaré M. Meink lors de l'audition de la sous-commission des crédits de défense mardi.

C'est cinq ans plus tard que prévu initialement.

La société a livré plus de 100 des 188 ravitailleurs commandés par l'armée de l'air, qui envisage d'en acheter 75 supplémentaires pour un total de 263.

Boeing a perdu plus de 7 milliards de dollars sur le contrat à prix fixe portant sur ce dérivé du modèle commercial 767, ce qui l'expose à des dépassements de coûts.

Les responsables de l'armée de l'air ont déclaré qu'ils ne commanderaient davantage de ravitailleurs que si Boeing résolvait les problèmes persistants.

Le constructeur aéronautique américain a annoncé le 4 juin avoir achevé les premiers essais en vol de la mise à niveau du système Remote Vision System 2.0.

La mise à niveau des appareils existants avec ce nouveau système prendra sept ans, a annoncé l'armée de l'air en mai.

Le KC-46 a également connu des problèmes avec sa perche et des fuites dans son système de carburant. "De toute évidence, cela a été un mauvais contrat au cours de la dernière décennie, ce contrat existant", a déclaré Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, aux investisseurs en janvier. Boeing n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.