L'armée de l'air américaine dévoile un nouveau schéma de peinture pour Air Force One et sa flotte d'avions d'affaires

L'armée de l'air américaine déploie un nouveau schéma de peinture sur l'ensemble de sa flotte de transport aérien exécutif, y compris la nouvelle génération d'avions Air Force One, dans une palette de couleurs rouge, blanc, or et bleu foncé, a annoncé le service mardi.

Le nouveau design s'éloigne de l'actuelle livrée blanche et bleue bicolore datant de l'administration du président John F. Kennedy, et reprend des éléments du schéma rouge, blanc et bleu proposé par l'ancien président Donald Trump, qui a été abandonné en 2022 après que l'armée de l'air a déterminé que les couleurs plus foncées pouvaient causer des problèmes de surchauffe.