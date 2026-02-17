 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'armée de l'air américaine dévoile un nouveau schéma de peinture pour Air Force One et sa flotte d'avions d'affaires
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 21:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'armée de l'air américaine déploie un nouveau schéma de peinture sur l'ensemble de sa flotte de transport aérien exécutif, y compris la nouvelle génération d'avions Air Force One, dans une palette de couleurs rouge, blanc, or et bleu foncé, a annoncé le service mardi.

Le nouveau design s'éloigne de l'actuelle livrée blanche et bleue bicolore datant de l'administration du président John F. Kennedy, et reprend des éléments du schéma rouge, blanc et bleu proposé par l'ancien président Donald Trump, qui a été abandonné en 2022 après que l'armée de l'air a déterminé que les couleurs plus foncées pouvaient causer des problèmes de surchauffe.

Valeurs associées

BOEING CO
244,150 USD NYSE +0,50%
GENL DYNAMICS CO
342,400 USD NYSE -1,50%
L3HARRIS TECH
346,740 USD NYSE +0,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank