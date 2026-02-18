Lagarde n'a pas pris de décision quant à son départ, dit la BCE

PHOTO DE FICHIER : Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse à la presse à Francfort

La présidente de ‌la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, se concentre sur ​son travail et n'a pris aucune décision concernant la fin de son mandat, a déclaré mercredi un ​porte-parole de la BCE, après la publication d'informations de presse selon ​lesquelles elle prévoit de quitter ⁠ses fonctions avant la fin de son mandat ‌en octobre 2026.

Le quotidien Financial Times a rapporté mercredi que Christine Lagarde envisageait de quitter ​ses fonctions ‌avant l'élection présidentielle de 2027 afin de ⁠permettre au président français Emmanuel Macron et au chancelier allemand Friedrich Merz de lui trouver un successeur.

Le mandat ⁠de huit ‌de Christine Lagarde à la tête de ⁠la BCE, non renouvelable, doit expirer à la ‌fin du mois d'octobre 2027.

Les informations du ⁠Financial Times interviennent alors que le gouverneur de ⁠la Banque ‌de France, François Villeroy de Galhau, a annoncé la ​semaine dernière qu'il quitterait ‌son poste début juin, soit un peu plus d'un an avant la ​fin de son mandat.

Son départ permettra à Emmanuel Macron de nommer son successeur avant l'élection ⁠présidentielle, alors que, selon de nombreux sondages, les dirigeants du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella, se placent haut dans les intentions de vote.

